前駐美代表高碩泰︰面對川普新政府 繫好安全帶勿慌

美國總統川普20日就職，其就任前發表關於台灣的言論，已成為我方焦點，國策院昨舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會，邀請眾多美國專家、學者與會。（記者吳哲宇攝）

2025/01/23 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普宣誓就職後，立即簽署行政命令退出世界衛生組織、巴黎氣候協定，也研擬對中國進口商品加徵關稅。前駐美代表高碩泰表示，面對川普新政府應「繫好安全帶，但不要驚慌失措」，強調彼此共同的安全經貿利益；國策院資深顧問羅致政也說，台灣的安全帶可能在於美中是否因結構性利益衝突，難以達成不利台灣的「重大交易」。

郭育仁︰川普對中策略會非常謹慎

國策研究院昨舉辦「川普新政與二○二五國際變局」座談會。國策研究院副院長郭育仁表示，若將川普上任解讀為美中關係將進入蜜月期，太過粗淺，川普二．○與一．○的差異在於思慮更深，未來川普對中策略會非常謹慎，他提出希望在就職百日內與中國國家主席習近平舉行峰會，也是在拉高戰略主動性。

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高碩泰認為，從川普的政策安排、整體布局窺知，「幾乎是一個打掉重練的狀態」，很難以川普的第一任期對照第二任期，台美關係也是如此，未來四年台美應強調彼此共同的安全經貿利益，台美利益高度重疊、交互影響。對台美關係不應因為川普過去「晶片小偷」、「保護費」等言論，杞人憂天地集體焦慮，應繫好安全帶，保持審慎樂觀、務實期待。

羅致政認為，川普新政府會大幅減少「戰略慷慨」，歐洲國家、日本、菲律賓、台灣都要承擔自己的責任，當美國不再當世界警察時，印太國家要自己來找保全；在經濟方面，川普也認為世界衛生組織、巴拿馬運河都是美國繳最多的錢，卻被中國控制。

羅致政也點出，美國現在對中強硬、競爭可能只是一種手段，最終目的是希望有一天與中國達成「重大交易」，「我不認為一定會有，甚至不見得能夠談成，因為雙方有很多結構性利益衝突很難解決，但是川普腦袋裡，一定有這樣的一個目標」。

羅致政︰關注美中結構性利益衝突

針對台灣的「安全帶」，羅致政指出，美中若達成「重大交易」，對台是最壞的情況，台灣應關注美中是否有戰略上、結構上難以化解的問題，及結構性利益衝突，讓美中難以達成重大交易；也應關注川普對外政策和美國內部經濟的矛盾及衝突；還要觀察目前川普幕僚團隊中，國務卿魯比歐等被中制裁名單，是否會持續影響川普政府政策。

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