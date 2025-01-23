美國準駐聯合國大使︰全力挺台參與國際組織

美國準駐聯合國大使史蒂芬尼克21日出席參院外委會任命聽證會，她表示台灣應在國際組織實現最大程度參與。（法新社）

2025/01/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普提名的美國駐聯合國大使、紐約州共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克，廿一日在參議院外交委員會的任命聽證會上，表達對聯合國改革的強烈立場，承諾將在國際舞台上推動「以實力謀和平」，並針對中國影響力提出強硬主張，同時全力確保台灣最大程度參與國際組織。

對台政策上，長期支持台灣的史蒂芬尼克指出，「嚇阻」策略在維持印太穩定中具有關鍵作用，是避免區域衝突的最佳方法。她明確表示，台灣應在所有國際組織中實現「最大程度且有意義的參與」，承諾積極推動台灣國際地位獲得應有尊重。

請繼續往下閱讀...

史蒂芬尼克強調，她贊同川普改革聯合國的願景，方法是透過實力，尋求強大的、美國優先的和平，讓聯合國重返促進世界和平與安全的創始使命。她也支持川普退出世界衛生組織（WHO）的決定，因為全世界都看到世衛在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的失敗。

史蒂芬尼克︰阻中國取得聯合國要職

針對聯合國改革，史蒂芬尼克同意共和黨參議員里契的觀點，認為北京正大量入侵全球性機構，美國應採取長期策略與更積極的行動反制。她特別關注國際電信聯盟和國際民航組織等技術性組織，主張美國應積極推舉來自美國或盟國的候選人，參與聯合國重要職位選舉，確保中國無法取得聯合國機構及技術性組織的高階職位，並密切監控聯合國內文件，防止中國將「特定語言」納入決策過程。

史蒂芬尼克做為川普的忠實盟友，現任眾議院共和黨團會議主席，為眾院第四號人物，並在軍事與情報委員會中擁有舉足輕重的地位。她也是「美中戰略競爭特別委員會」及跨黨派「國會台灣連線」成員，積極參與因應中國威脅的立法工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法