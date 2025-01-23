高安國與女友 長期向中共索報酬

高安國（資料照）

2025/01/23 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕陸軍退役中將高安國涉收受中共挹注四八三萬餘元資金，在台發展共諜組織，高檢署廿日將他起訴指出，他長期受國家栽培重用，以中將副指揮官之階退役，卻為貪圖私利，向中共索取資金，在台整建武裝組織，企圖在中共武力攻台時，充當武裝內應，並物色、拉攏、吸收退役及現役軍人，所為使國家安全置於難以預料的危險狀態，建請法院從重量刑。

檢方也建請高女友兼特助劉逸蓁八年以上徒刑，同案其他被告如「中華民國台灣軍政府」發言人侯紹康求刑六年以上，陸軍退役少校張勝豪、陸軍退役中尉邱榮鴻及男子陳敬淮，分別被求處三年五月以上至八年以上不等徒刑。

請繼續往下閱讀...

據了解，高安國與女友長期向中共索取報酬，換算約台幣四八三萬餘元，其次為侯男三百餘萬元、張男一百二十萬餘元、陳男五十萬餘元、邱男九萬餘元。

法務部調查局昨指出，中共近年來投入大量金錢與資源，指示、誘吸親中團體在台發展協力組織及武裝內應等，對我國家安全及社會安定造成嚴重威脅，將持續偵辦防制中共滲透。

高安國是已故警備總司令部綠島地區指揮部少將指揮官高篤倫之子，曾任花東防衛司令部司令官、第六軍團司令部副司令，官拜中將退伍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法