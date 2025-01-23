軍方人士︰ 高安國具體行動顛覆國家 應處極刑

高安國（資料照）

2025/01/23 05:30

「計畫」攻擊官署、殺害政要及軍警、破壞軍事據點

〔記者蘇永耀／台北報導〕退役陸軍中將高安國等人遭中共吸收，涉為其發展組織，密謀於中共攻台時成為即用內應力量。軍方人士昨指出，此案為近年發展叛國組織、將顛覆國家計畫轉為具體行動首次案例，相關「計畫」包括攻擊官署、殺害政要及軍警人員、破壞軍事據點等，平常協力配合對岸認知操作訊息、擾亂國內輿情與國民認知；高曾任國軍高階將領，卻涉叛國行為，極為可恥，應處極刑嚴辦。

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國安人士︰在野黨杯葛國防 威脅更深化

國安人士認為，中國在內部經濟無法解決情形下，對台同步升高統戰跟軍事壓迫，高安國案就是最好證明。台灣的國防投資與安全投入，正因在野黨的全面杯葛，讓這些威脅的衝擊更深化，已陸續有主要國家私底下表達關心，覺得無法理解，也擔心有北京因素介入。

軍方人士說，高安國案為近年涉犯相關叛國案層級最高退役將領。高安國除成立「台灣軍政府」、參與各種統派政治活動，二○一九年起，更假借各種兩岸交流為名目遊走對岸，與中國情工人員接觸，在發言人侯紹康、同居女友劉逸蓁等人協力下，利用自己軍中人脈，協助中國安全部門在國內物色、吸收現、退役軍人，發展叛國組織。

其次，軍方人士指出，高案為將顛覆國家計畫轉為具體行動首次案例，經由中國相當規模資金挹注，高在國內成立內應武裝組織，吸收昔日軍中同僚、部屬，納入協力中共顛覆我國政府的「計畫」成員，並設立工作據點，主要目標在中國侵略我國時，相關力量可以立即投入內應；這些「計畫」包括攻擊官署、殺害政要及軍警人員、破壞軍事據點等。平常則協力配合對岸認知操作訊息，擾亂國內輿情與國民認知。

軍方人士表示，高安國等人還著手實地勘查國軍軍情交付中國。相關犯嫌除投入建立組織、籌劃內應等行動，更著手進行包括現地勘查軍事要塞部署資訊，甚至動員組織成員，使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將演練成果呈交中國，做為攻台作戰計畫參考。

最後，為規避偵查，高安國等更藉此圖謀個人經濟利益，以成立掩護公司方式，藉由拓展軍警裝備業務機會，利益誘拉物色、吸收現役軍人，藉此向現役人員刺探、收集軍中機敏資料。他強調，不少現役人員對高安國等退役人員的叛國舉動深惡痛絕，希望司法單位給予最嚴厲制裁。

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