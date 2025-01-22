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    首頁　>　政治

    「基隆絕沛」號召罷免 林沛祥︰尊重

    2025/01/22 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國多個立委選區發起罷免藍委的行動，基隆市唯一一席的國民黨籍立委林沛祥也面臨罷免，有公民團體在臉書成立「基隆絕沛」的粉絲專頁，並正在籌備連署站；林沛祥回應說，尊重公民有罷免的權利，他相信基隆市民不會被特定政黨的操作所迷惑，有信心迎接挑戰。

    「基隆絕沛」的臉書粉專教導民眾如何下載、填寫罷免提議書，確保罷免流程更順暢，民眾在家寫完提議書後，可郵寄到基隆愛三路郵局第二七九號信箱。

    粉專管理人指出，有支持罷免林沛祥的民眾，關心何時成立實體的連署站點？「基隆絕沛」有自己的作戰模式，擔心連署站點如果倉促開設，萬一執行時出狀況，好不容易收集的提議書可能無效，會再審慎研議實體連署站的成立細節。

    「基隆絕沛」粉專管理人也提醒支持者，不要先入為主的預設基隆「藍大於綠」，覺得罷免不會通過，號召支持者團結力量罷免林沛祥，讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁少一個幫手，保護自己的國家和家鄉。

    林沛祥表示，尊重公民的罷免權利，但民進黨近期在各地發動的罷免行動，背後動機已非單純的民意，而是政治操弄，他相信基隆市民會用理性與事實來判斷是非，不會輕易被特定政黨的操作所迷惑，他不會迴避，會繼續為市民的權益發聲。

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