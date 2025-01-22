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    傅崐萁︰卓揆應修正錯誤政策

    立法院會昨三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨團舉行記者會說明。（記者廖振輝攝）

    立法院會昨三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨團舉行記者會說明。（記者廖振輝攝）

    2025/01/22 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會昨三讀通過今年度中央政府總預算案，共減列約二○七五億元，創下史上新高，國民黨團總召傅崐萁表示，堅持專業審查，嚴格把關，讓國家全面進步。若賴清德總統執政團隊要對在野黨發動大罷免，國民黨團完全不畏懼，會以民意為依歸，確實履行人民的託付，為台灣的民主奮戰到底。

    國家GDP只成長3％ 卻提膨脹10％總預算

    傅崐萁指出，國家GDP只有成長三％，賴政府卻提出膨脹近十％的總預算，這都是所有人民的血汗錢，國會就是要負責任的嚴格把關，專業審查。對於所有貪污、腐敗及浮編的預算，在野黨就應該守住人民的荷包，還錢於民。

    對於反對行政院撥補台電一千億元預算，傅崐萁表示，強烈反對政府錯誤的能源政策來侵蝕全民，這一千億本來就不應送進立院，卻看到閣揆在呼天搶地、鬼哭神號，說沒有辦法執政、在野會癱瘓政府。他要譴責無能的行政院長卓榮泰，並呼籲卓榮泰應好好把施政方針、錯誤政策進行修正，國民黨團一定會嚴格把關，守護全民血汗錢。

    嘉義縣大埔鄉昨凌晨發生強震，卓榮泰南下勘災，未循例在總預算案三讀通過後赴立院向立委致意。傅崐萁也表不滿說，這是立法、行政兩院長久以來的正式禮儀，現在卓榮泰連立院的門都不敢踏進來，可能還沒得到賴清德的授權，所以還不敢來。

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