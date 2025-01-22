藍白刪總預算2075億 史上新高／民進黨團︰不是專業 是報復

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者李文馨攝）

2025/01/22 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕朝野立委歷經廿小時不斷電表決大戰，立法院院會昨三讀通過「一一四年度中央政府總預算案」，審議結果初估減列約二○七五億元，刪減數創下史上新高。民進黨團幹事長吳思瑤直言，藍白不是專業，是在報復，依大法官釋字第六一三號，預算權就是行政權，立院不能用預算審查侵害其他憲政機關核心權力的行使，政院後續救濟手段可提覆議、釋憲。

立院不能藉由預算審查 侵害其他憲政機關權力

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吳思瑤表示，這次預算審查有五大惡中之惡。第一，史上刪減、凍結額度最高，且藍白凍結等於實質刪減；第二，史上延宕總預算付委審查最長拖延時間；第三，踐踏委員會中心主義，表決推翻各個委員會嚴謹審查出來的結論；第四，預算提案沒有討論協商，直接表決，藍白故技重施；第五，黑箱提案再次現形，表決前一刻發下提案。

對於藍白黨鞭自稱「專業審查」，吳表示，藍白在審查過程「沒有專業只有報復」、「不是愛台灣只是害台灣」；更遺憾的是，直至預算案三讀後，國民黨團總召傅崐萁仍在抹黑造謠，以時任黨主席蔡英文二○一二年的談話，合理化自己惡砍預算的理由，完全是指鹿為馬，讓人難以容忍。

吳澄清，蔡英文談話針對台灣當時經濟劇變，需從預算制度重新調配下手，為國家經濟分配做全新布局，民進黨從沒像國民黨造謠，要砍預算十％或廿％，當年刪減數字是一六五億元，只有○．八％。

對於監察院業務費遭藍白聯手刪減幅度高達九十六％，吳思瑤指出，依據大法官釋字第六一三號，各憲法機關平等相維，立法院不能用審查預算權力，侵害憲政機關的權力核心領域行使，更不能剝奪其他憲政機關善盡忠誠義務。

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