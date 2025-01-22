業務費被凍70％ 總統府︰無法維持基本運作

總統府發言人郭雅慧昨受訪。（記者方瑋立攝）

2025/01/22 05:30

〔記者劉宛琳、陳昀、方瑋立、王定傳／台北報導〕立法院會昨天三讀通過一一四年度中央政府總預算案，藍白黨團聯手將總統府業務費預算兩億四六六二萬八千元凍結七十％，總統府國務機要費三千萬元減列二千萬元，凍結一千萬元。總統府發言人郭雅慧指出，總統府業務費被凍結七十％，恐致使總統府無法維持正常基本運作。

總統府資訊服務費預算六○二八萬九千元，表決通過國民黨立委翁曉玲提案減列六○二萬九千元並凍結五百萬元，以及總統府資訊軟體設備費預算四三九九萬一千元，減列四四○萬元並凍結五百萬元。

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郭雅慧表示，總統府今年度預算遭刪除或凍結的部分，恐致總統府運作受阻，其中影響較大者，第一是總統府資訊維安和設備照顧，第二則是國務機要費。

每月被駭700萬次 資安相關費用竟也砍

郭說明，總統府每個月面對的駭客侵害達七百萬次之多，這次被刪、凍相關預算，不只是國家安全的問題，在資訊方面要如何維護是極大挑戰。

三千萬國務機要費 11年來首次遭刪、凍

郭雅慧指出，過去十一年歷經不同政黨的總統，國務機要費編列三千萬元從未被刪除凍結，這次被減列二千萬元、凍結一千萬元；然而，這筆錢不是用在總統身上，主要有六成用在慰勞辛苦執勤軍警與總統府基層員工，四成針對弱勢團體、社福機構贈禮，以及急難緊急慰問等用途。

藍白兩黨對法務部主管預算案刪減金額也創歷年新高；法務部昨表示，這將衝擊主管業務推行，包括打詐、洗錢防制、緝毒、矯正、科技監控等，影響層面甚鉅。

另外，民進黨立委曾指控為民眾黨前主席柯文哲所涉案件挾怨報復的預算提案，包括民眾黨團以高檢署對各級地檢署違反偵查不公開「未有任何改善作為」為由，原減列五千萬元；而後改為減列三千萬元。

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