業務費遭砍96% 監院擬提憲法訴訟

針對監察院114年度業務費遭大幅刪減，致無法依據憲法行使職權，監察院秘書長李俊俋（右）、國家人權委員會副主任委員王幼玲（中）等人出面說明，李俊俋表示不排除提憲法訴訟。（記者林正堃攝）

2025/01/22 05:30

暗批在野黨政治性報復 無理刪減預算 導致國家機關近乎停擺

〔記者林哲遠、劉宛琳／台北報導〕立法院院會昨三讀通過今年度中央政府總預算案，監察院業務費遭藍白聯手刪減幅度高達九十六％，嚴重影響運作。監察院秘書長李俊俋昨召開記者會表示，監院一般行政、調查巡察及國際監察事務預算被盡數刪除，將使監察院大部分業務完全停擺，不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

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有關監察院預算，立院表決通過民眾黨立委黃國昌提案，一般行政編列預算八億九○四六萬四千元，減列九○三七萬四千元；國家人權業務預算一億一八二五萬六千元，減列八五○○萬元；監察院調查巡察業務費預算一八三六萬六千元、一般行政業務費八九九一萬兩千元，只留一千元；監察院派員出國計畫預算一○九六萬六千元全數減列。

李俊俋表示，憲政機關應基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非以法案擴張權力，或提出政治性報復提案無理刪減預算，導致國家機關近乎停擺；各機關應遵行司法院釋字三一九、五八五、六一三及六三二號解釋意旨，實現責任政治，而非任意為之，破壞憲政體制。他強調，監院不會走院際協商；至於何時聲請釋憲將考量行政院是否覆議，待今日召開院內因應會議。

公職人員財產及政治獻金申報裁處 難以執行

李俊俋說明，立法院全數減列一般行政業務費用等共計九○三七萬四千元，其中包含維持機關基本運作的水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，勢必造成監察院憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行全面停擺。

李俊俋說，在野黨雖宣稱未刪減財產申報業務經費，但將一般行政費用、資訊系統服務費等預算大幅刪減，將導致作業系統停擺；另，調查巡察業務費用近乎遭全數刪除，目前進行調查中的北士科案、台智光案及魚果菜市場案等，都將因此次預算大幅遭砍而難以繼續。

是否認為民眾黨大砍預算是在向監院報復？李俊俋坦言，他不曉得，但柯文哲政治獻金案已到收尾階段，柯的回應也回來了，若今年預算這樣砍，此政治獻金案能否結案，「我們不曉得」。

李俊俋強調，據「監察法廿六條」，監院不能對外說明正在調查的案件，是否在野黨希望不要再查？像去年造成軒然大波的京華城案，正是監院去年一月公布調查報告，台北地檢署依此調查報告做後續司法調查，「若他們的目的是這樣的話，那也許真的達到目的了。」

針對民眾黨立委張啓楷稱監察院業務費、一般行政費、調查巡察業務費等都被砍掉，是監察院被廢掉前兆。李俊俋強調，他與監察院長陳菊想法從沒變，歡迎立院透過修憲廢監察院，但不應以修法或刪預算，讓其他憲政機關無法運作。

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