自由日日shoot》總預算審查烏龍不斷 公督盟：史上最亂

公督盟指出，本次中央政府總預算審查有政治報復型等五大荒謬預算提案類型，預算審查過程堪稱史上最亂。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院自廿日起就今年度中央政府總預算進行不斷電審查，朝野立委歷經廿小時表決大戰，在昨日完成三讀，共計刪除約二千餘億元預算，創下歷年新高。不過藍白立委在表決過程中，頻傳提案表決通過又突然撤案、臨時修改提案內容等亂象。

公督盟指出，立法院副院長江啟臣主持過程中亂象不斷，包含表決完朝野立委才拿到修改後的預算提案、國民黨提案表決通過後又立即撤案、同一個機關預算被重複刪減兩次等，本次預算審查過程堪稱史上最亂。

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公督盟指出，本次預算審查有五大荒謬預算提案類型。首先，政治報復型提案，像是反制公民罷免，凍結中選會業務費五十％；其次是癱瘓政府型提案，將通訊傳播委員會、數位發展部兩個部會四十億元預算刪減至一元，最後才改為NCC業務預算砍五成、凍結十％預算。

第三，民主倒退型提案，包含減列不當黨產委員會關於黨產處理業務預算九十％、潛艦國造後續艦凍結五十％；第四，烏龍作弊型提案，藍委廖先翔因中國未履行宏都拉斯買蝦，認為我國外交不力，刪減四億國際合作計畫預算；最後是邏輯矛盾型提案，要求提升，卻提案刪減廿三億公視預算，最後改為刪一％、凍結廿五％。

公督盟執行長張宏林認為，預算本來就涵括到全體人民，這是中華民國的預算，而非民進黨的預算。這次藍白以無差別、胡亂的方式刪減，甚至出現烏龍的表決與審議，未來回力鏢會回到藍白兩黨身上，反而促成大罷免成案的可能性。

張宏林痛批，江啟臣是資深立委，做為會議主席完全不及格且錯誤百出。在審議過程，江明顯配合藍白兩黨，現場民進黨立委抗議說：「我都沒有拿到要表決的資料，請問怎麼表決？」但江根本沒有在管，執意要繼續推動議程。

張宏林直言，江啟臣比起立法院長韓國瑜主持上次爭議法案的偏頗有過之而無不及，整個審議過程不僅是橡皮圖章，更需要為這次混亂的表決負起很大的責任。

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