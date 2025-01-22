自由日日shoot》焦點評論︰邏輯壞死的總預算審查

今年度總預算案，在野黨充斥著諸多報復式、仇恨式、意圖癱瘓國家運作的針對性提案。這是中華民國的國家預算，藍白卻把它當成民進黨的預算在砍。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 05:30

記者謝君臨／特稿

今年度總預算案，昨日終於在紛紛擾擾的情況下完成三讀程序，立法院至少砍了行政部門逾兩千億元預算，創下史上最高減列及凍結的總金額。在野黨高呼這是「專業審查、嚴格把關」，但看在人民眼裡，恐怕不是這麼回事。在各界紛紛出面撻伐之下，藍白雖收斂提案，但仍充斥著諸多報復式、仇恨式、意圖癱瘓國家運作的針對性提案。這是中華民國的國家預算，藍白卻把它當成民進黨的預算在砍。

此一會期是預算會期，審議總預算應是朝野重中之重的共同責任。然而，早在會期初，藍白就以原住民禁伐補償金、健保點值、公糧收購等預算編列不足為由，六度阻擋總預算案付委，遲至去年十一月才終於交付委員會開始審查；而審查期間，國民黨籍召委也未積極排案，拖到最後才將預算審竣送出委員會。

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協商前夕，藍白開始瘋狂提案，甚至鎖定非自己委員會的行政單位開刀。例如國民黨立委陳玉珍是財政委員會召委，卻提案全數刪除公視預算廿三億元，但公視其實隸屬教育及文化委員會管轄；同為財委會的國民黨立委王鴻薇，似乎對「黑熊學院」特別感冒，提案刪除消防署預算，但消防實際上是內政委員會管的，所謂「委員會中心主義」完全蕩然無存，反正到了協商完全可以翻盤。

而在藍白提了逾三千案的提案內容曝光後，諸多仇恨式、報復式、「為了讓你更好所以不給你錢」這種邏輯壞死式的提案，引發各界全面反彈，包括文化界、工總、商總、養豬協會、中小企業、家電產業等，不是痛罵就是憂心忡忡，在民意的壓力之下，藍白才急忙撤了二千多案，但仍留待七百多案要逐項表決。

在朝野協商二度破局之下，這些提案未經詳加審視，也未充分考量減列、凍結的合理性，就急就章登上國會殿堂匆匆進行表決，因此也出現藍白兩黨重複刪減同一單位預算，砍到見骨，或是一張提案中竟有凍結廿五％和廿％的不同數字，導致院會一邊表決、藍白一邊修改提案，真正在表決什麼內容，恐怕連提案委員都不清楚。而在審查時，還出現「表決後」才發最高機密修正案，甚至表決通過後又馬上撤案的荒謬情況，這樣還有膽高喊「專業審查」，臉皮比坦克車還厚。

無論如何，今年度的總預算案審查絕對青史留名，但只怕是遺臭萬年的污名。政治雖各有立場，但最終目的不是應該要讓國家更好嗎？從內部裂解國家，讓中共稱心如意，也無怪乎藍白會被冠上「中共在地協力者」的罵名。

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