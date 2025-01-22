自由日日shoot》總預算案「有窒礙難行之處」政院：完全無法接受

行政院發言人李慧芝昨表示，根據主計總處的分析，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見本預算案整體審議皆尚有待釐清之處，行政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。（資料照）

2025/01/22 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院昨三讀通過中央政府總預算案，藍白聯手大砍逾二○○○億元。行政院發言人李慧芝表示，根據主計總處的分析，立院相關說明與通案統刪部分的決議內容並不相同，顯見本預算案整體審議皆尚有待釐清之處，行政院認為有窒礙難行之處，完全無法接受。

李慧芝指出，由於立院混亂且重複提刪凍案，使得主計總處估算困難，依照立法院院會表決通過的通刪決議內容，原文為「如『總刪減數』未達九三九億元七五○○萬元，另予補足」，按照通刪決議所列科目及比率，計算之通案刪減數為三○一億元，加計委員會審查階段刪減六十七億元，以及院會表決提案刪減一○六八億元，合共刪減一四三六億元，已超過決議所指「總刪減數」所定九三九億七五○○萬元額度。

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李慧芝說，立法院所做說明指稱，除歲出部分減列一一三五億九九二五萬九○○○元外，「通案統刪不低於九三九億七五○○萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」一節，按照主計總處提供的資訊，與立法院原決議內容完全不符，對此說明內容，以及本預算案整體審議皆尚有諸多待釐清之處，政院表示無法接受。

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