為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日shoot》刪凍國防預算 國防部：中國最高興

    國防部副部長柏鴻輝沉痛表示，凍結預算影響甚鉅，是歷年來最嚴重一次，影響到我們戰力，誰最高興，「中國最高興」。（記者林正堃攝）

    國防部副部長柏鴻輝沉痛表示，凍結預算影響甚鉅，是歷年來最嚴重一次，影響到我們戰力，誰最高興，「中國最高興」。（記者林正堃攝）

    2025/01/22 05:30

    〔記者陳鈺馥、方瑋立／台北報導〕立法院表決通過今年度中央政府總預算案，藍白聯手將國防部業務費凍結卅％，潛艦國造第三階段後續艦首年廿億元預算，最終凍結五十％。國防部副部長柏鴻輝沉痛表示，凍結預算影響甚鉅，是歷年來最嚴重，有國家安全隱憂。統刪三％的軍事裝備費用，都是油料、零附件的籌補，若沒有這些，如何捍衛國家安全？影響到我們戰力誰最高興？「中國最高興」。

    盼立院挺國防 向世界宣示保台決心

    國防部業務費遭凍結卅％，潛艦國造後續預算凍結五十％，約十億元，須至立法院院會專案報告，經同意後始得動支；無人機產業園區預算凍結卅％，約二二八七萬元。

    柏鴻輝在行政院記者會表示，潛艦預算目前被凍結預算高達五十％，必須要到立法院院會報告以後始得動支，這一點造成國際看台灣在捍衛自己國家決心的時候，一個非常大的隱憂。他希望立法院能夠給「戰略型武器」潛艦最大的支持空間，支持國防及國家安全，告訴世界我們有捍衛國家安全的決心。

    柏鴻輝談及，從俄烏戰爭可看到，全球都在發展無人機產業，每個國家都列為最優先項目，中科院依國家政策在嘉義民雄要建立國防產業聚落，對國家安全非常重要。

    柏鴻輝說，中國去年生產及購買的無人機達上百萬架，我國已遠遠落後。無人機園區預算被凍卅％，得去立院報告才能動支，若國際投資有所遲疑，將讓台灣國防產業又回到原點，這是國家重大損失。

    柏鴻輝強調，在他講話當下，就有六艘中共船艦在台海周邊，共機及無人機也在周邊進行襲擾，國防部業務費被凍結，這是原物料籌補最基本的要素，對國軍官兵情何以堪？對守在山上、海上、離島、在空中、在陸上警戒兵力是不公平的。

    國內外差旅費被砍 衝擊新興裝備接裝

    柏鴻輝質疑，軍事裝備費用被統刪三％，將影響油料、原料件籌補，官兵如何每天廿四小時捍衛國家安全？立法院一直要求國防部要建立新興戰力，預算是為了新興戰力編列，例如F16「Ｖ構型」70戰機、海馬斯CDCM要去國外接裝訓練、國內教育訓練，國內外差旅費竟被通刪十五％至廿％，不能流用，請問新興裝備如何接裝？「這些都影響到我們新興兵力，影響到我們戰力誰最高興，中國最高興」。空軍F16 Block要派六十人去國外受訓難道不會受到影響？這是非常大的國防隱憂。

    文宣費被刪六成 如何對抗中共認知戰

    柏鴻輝更說，立法院質疑國軍招募困難，應該加強文宣，國防部文宣費被刪六十％要如何加強招募？政戰局拿什麼對抗中共認知戰？如果都不重視，今年國防一定開倒車，國際會認為台灣沒有捍衛國家安全的決心。

    另外，總統賴清德昨視察陸軍台東地區指揮部實戰化戰備操演，勗勉東部地區部隊致詞表示，政府會持續投注資源照顧國軍，做最大的後盾，也盼朝野能持續合作，支持國防預算、支持全體國軍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播