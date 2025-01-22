《雲林》藍白委亂砍預算 雲縣民進黨議員批違憲亂政

雲林縣議會民進黨團昨召開記者會，批藍白立委大砍中央總預算違憲亂政、弱化國力。（記者黃淑莉攝）

2025/01/22 05:30

〔記者黃淑莉、鄭旭凱／雲林報導〕針對藍白立委大砍中央總預算，雲林縣議會民進黨團議員昨天在民進黨雲林縣黨部召開記者會，痛批藍白立委違憲亂政不可取，根本是企圖亂台、弱化國力，籲民眾看清他們真正的目的。同時也點名國民黨籍立委張嘉郡、雲林縣長張麗善要向雲林縣農民道歉。

點名張麗善、張嘉郡要向農民道歉

雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真指出，藍白立委大幅刪減中央政府總預算，已引起各界反彈，雲林是農業大縣，張嘉郡卻提案要把農業部、農糧署的業務費砍到剩一元，經全國養豬、養雞協會揚言北上抗議才撤案，試問張麗善對於姪女張嘉郡這樣行為支持嗎？是不是該向農民道歉？

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議員蔡永富表示，國民黨以行政院聯合服務中心是「豢養地方勢力的酬庸機關」為由，提案將行政院中部、南部、雲嘉南、東部聯合服務中心三千多萬預算全數刪除，這樣的提案根本是欺負中南部、東部地區人民，張麗善在二○一五年也曾擔任過行政院雲嘉南聯合服務中心執行長，難道過去也是被豢養的地方勢力嗎？

張麗善回應：現在是演給誰看？

議員江文登、顏嘉葦說，黨團議員全站出來譴責藍白立委違憲亂政的行為，呼籲應該站在國人角度、利益思考，不是站在黨意及自身利益，把人民賦予的權力當成兒戲。

面對民進黨團的批評，張麗善回應說，當縣府為提高農民喪葬補助、公糧收購價提高，卻被農業部打三折，中央要開放含瘦肉精豬肉進口，民進黨雲林縣立委、議員們有幫農民發聲嗎？現在是演給誰看？

張嘉郡表示，農業部業務費預算有重複編列、暗藏養網軍預算，農業部至今尚未說明，現在更是側翼網軍頻頻攻擊，民進黨雲林縣議會黨團搞不清楚狀況，替人民看緊荷包才是民代的職責。

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