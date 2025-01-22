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    首頁　>　政治

    政院中辦業務費 被刪到繳不出水電費

    2025/01/22 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院台中市等五處聯合服務中心業務費，經立法院減列後僅剩三十六萬九千元，位於南屯區黎明路的中部聯合服務中心（簡稱行政院中辦）全年業務費不到七萬元，執行長莊競程無奈說「水電費都繳不出來」，只能拜託行政院想辦法籌措經費，至於外交部領務局「領事事務管理」預算被刪減約一．二億元，中部辦事處表示，空白護照低於預估數量，今年十月後恐面臨安全存量吃緊。

    「約聘僱人員薪水、水電及保全費用繳不出來了」，行政院中辦轄管十七個部會合署辦公，執行長莊競程昨天強調，全年業務費從六百萬元，大砍剩不到七萬元，水電費、司機油錢還有郵件費全部付不出來，昨天拜託行政院長卓榮泰，院長承諾籌措經費，但中部還不是最慘，東部聯合服務中心在花蓮市租屋，連房租都繳不出來，今年可能沒辦續租。

    行政院中辦跨部會整合協調內政、農業發展、交通觀光及財稅關務業務，為農民爭取水保建設，開放民眾陳情並與中央連結窗口，據統計每天有上百民眾洽公申辦業務，莊競程表示，若關閉窗口，民眾只能北上洽公，各部會散居台北市不同區域，中部民眾不易找到窗口。

    外交部領務局中部辦事處遭刪事務管理費用，空白護照存量預估只能撐到十月，官員表示，已向領務局副局長陳尚友反映並請求協助。

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