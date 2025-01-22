台中罷免藍委加開連署點 民眾踴躍

罷免藍委團體昨天在美德街口擺攤，民眾簽署熱絡。 （記者蔡淑媛攝）

2025/01/22 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市罷免國民黨立委連署持續增溫！許多青鳥不只北上抗議藍白立委，更在台中支持連署罷免，甚至擔任罷免志工聲援，強調藍白在立院所做所為明顯賣台，即使青鳥力量微小，仍要全力罷免賣台立委。

昨在美德街口擺攤 人潮不斷

台中市罷免國民黨立委的公民團體，在年前加開許多據點徵求罷免提議書或連署書，昨天在中正公園、中國醫藥大學附設醫院旁的美德街口擺攤收件，兩個小時人潮絡繹不絕，民眾簽署踴躍，有志工揹著嬰兒忙收件，也有媽媽帶著孩子來簽署，他們強調看到藍白聯手亂政，為了下一代，無法再姑息。

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志工媽媽揹著嬰兒 忙著收件

罷免民團志工表示，希望能達到第二階段的安全門檻，除了路過醫護、學生、上班族加入簽署，還有民眾在網路看到罷免據點而趕來簽署，他們都說看到立院亂象、藍白亂刪預算，已經侵犯人民生活，即使平常不熱衷政治，此時也要挺身而出。

陳姓連署人表示，自己立場是抗中保台，台灣在國際環境立場艱困，現在藍白立委聯手胡亂立法、刪預算，根本是賣台、癱瘓國家，他說，自己力量微小，但能罷免一席就是一席！

賴小姐也抱著六個月大的孩子來簽署罷免，她強調自己不喜歡罷免，浪費時間人力，但藍白立委實在亂得太誇張，國會乾脆直接解散好了！她認為在野黨立委應合理刪減預算，而不是亂搞，更不是內耗台灣。

張姓志工也揹著一歲的兒子協助民眾簽署，她說，藍白立委在立法院的行為，已經影響她的孩子與家人，以及其他人民的權益，「我現在不站出來，將無法彌補！」。

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