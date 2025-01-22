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    曾痛斥黨產喊「消滅國民黨」 綠委︰黃國昌在踐踏自己

    （取自黃國昌臉書）

    （取自黃國昌臉書）

    2025/01/22 05:30

    藍白砍9成預算 黨產會將停擺

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會三讀通過今年度中央政府總預算案，黨產會處理業務項下九十％的預算，遭藍白聯手刪除，未來黨產處理業務將停擺。民進黨團幹事長吳思瑤昨指出，國民黨提案鬧笑話，黨產會提案預算刪減數居然大於原編列數；另她也大酸民眾黨團總召黃國昌帶頭拋棄、踐踏二○一六年作為正義急先鋒的自己，他就是「政治變色龍」。

    黨產會今年度編列預算五二五○萬元，分作「一般行政」及「黨產處理業務」兩項科目。在一般行政項下，除依法編列不可挪用的人事費外，業務費僅餘五○一萬二七○○元，黨產處理業務項下，已近乎歸零。

    吳思瑤表示，國民黨提案刪減的黨產會預算數，居然大於原編列數，「這有多扯，國民黨有多恨黨產會」。

    另外，黃國昌二○一六年曾在臉書發出「追討不當黨產」的圖卡（見圖，取自黃國昌臉書），指國民黨做這麼無恥的事還嘻嘻哈哈，認為恥度無下限的國民黨沒有悔改可能，而他該做的事就是「徹底消滅它」，在當天的臨時會第一案通過「不當黨產處理條例」。黃國昌曾以「正義急先鋒」形象，累積許多聲量，對黨產、年改等議題大聲批判國民黨，並指民進黨是慢郎中，反觀如今，「黃國昌就是一個政治變色龍、背骨昌，被他拋棄的正義罄竹難書」。

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