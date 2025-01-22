社福、長照經費刪凍 弱勢家庭雪上加霜

衛福部次長呂建德表示，未來將持續溝通，盼能讓凍結的預算順利解凍。（資料照）

2025/01/22 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣今年步入「超高齡社會」，平均每五人有一人是老人，面對藍白大砍中央政府總預算，與社福、長照相關受衝擊金額待精算，但衛福部次長呂建德表示，初步預估將影響部分區域日間照顧中心參與社區共生互助的家數，不利失能長者的社會參與，還有培植家庭照顧者成為長照人員、多功能輔具中心營運等，都受影響。

呂建德指出，社福單位受預算刪減與凍結，預估將影響包含多功能輔具中心營運、身心障礙嚴重情緒行為正向支持輔導方案、委託經營的教養院，以及兒少收出養資訊中心的預算，衝擊各類福利機構查核、輔導、教育訓練及資訊安全稽核業務。

請繼續往下閱讀...

性騷擾防治 也受波及

長照方面，呂建德說明，社區共生互助計畫經費的凍結與刪除，將影響原民、偏鄉及離島區域日照中心參與家數，嚴重影響經濟條件不佳的失能長者使用社區服務，同時影響培植家庭照顧者成為長照人員的成效，不利原民、偏鄉及離島區域失能長者。

呂建德也提到，性騷擾防治中長程計畫遭凍結的部分，包括聘用性騷擾防治工作人員、性騷擾案件審議工作、教育訓練，以及提供性騷擾被害人所需多元服務等，都可能受到影響。

呂建德表示，社福預算多數攸關弱勢族群、長者與兒少權益，是社會中亟需政府資源協助的重要對象，將持續溝通，盼能讓凍結的預算解凍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法