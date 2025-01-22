科學園區業務費凍三成 營運大受影響

各科學園區業務費遭凍結3成，竹科營運蒙上陰影，圖為台積電竹科2奈米廠。（資料照）

2025/01/22 05:30

〔記者陳嘉怡、吳柏軒／台北報導〕立法院廿小時跨日表決，環境部遭刪二．七億元、凍結九．九億元。環境部長彭啓明表示，環境部預算凍結與刪減比例創近五年新高，恐影響排碳大戶的碳費自主減量計畫審查、高鐵延伸案的環評審查進度。國科會則表示，竹科等科學園區的業務費被凍結三成，科學園區營運將大受影響。

排碳大戶自主減量計畫審查 環境部︰經費減少恐延宕

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環境部今年編列歲出預算約七十七億元、預算並沒有增加，粗估遭刪減二．七億元、凍結九．九億元。彭啓明表示，今年環境部預算刪減、凍結比率為三．五四％、十二．八三％，為近五年最高，增加許多業務推動不確定性。

彭啓明表示，環境部及轄下四署一院業務費均遭凍結三成，今年碳費制度已經上路，五○○廠排碳大戶提出的自主減量計畫，須經氣候變遷署審核通過，明年才能適用優惠費率繳費，審查量很大，業務費減少可能會延宕自主減量計畫審查進度。

彭啓明也提到，環評會議也是用業務費支應，今年幾個大的環評案，例如高鐵延伸宜蘭、屏東等案，可能會因此延宕時程。另外環境部請民間團體協助環評總體檢等委外計畫，若每次費用都要等預算解凍後才能撥款，未來可能沒有民間單位願意與公部門合作。

針對各部會出國經費遭通案刪減六成，彭啓明表示，可能影響環境部到歐盟協調CBAM（碳邊境調整機制）碳費扣抵比例等事宜，環境部派員參與COP氣候大會也可能受到影響。

國科會指出，依立法院三讀刪、凍預算科目及比率，國科會有設備及投資減列六％，基礎科研、晶創與人工智慧及淨零科技等都將受影響。

此外國科會及所屬新竹、中部、南部三大科學園區業務費各被凍結三成，將影響服務學研資通訊系統維運及資安防護管理、科學園區整體營運及服務園區廠商的量能。

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