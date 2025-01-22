外交部遭刪凍預算 吳志中︰參與國際組織的能量 都沒了

外交部次長吳志中（記者林正堃攝）

2025/01/22 05:30

朝野立委川普慶賀團肯定外交部 立院仍刪凍預算

〔記者陳鈺馥、黃靖媗／台北報導〕藍白立委聯手大砍外交部預算六．五億元，重創我國外交空間。前邦交國宏都拉斯白蝦銷往中國受阻，國民黨立委刪減國際合作費四億元，「媒體政策及業務宣導費」一億一一二七萬元也被全數刪除。外交部次長吳志中昨強調，媒宣費全刪，就沒錢在國際宣傳台灣。醫療團、農技團在非洲國家幫助很多人，預算被刪這些將做不成。

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醫療團、農技團 無法做事

立法院表決中央政府總預算案，國民黨團、民眾黨團表決凍結外交部業務費五十％、卅七．六四億元，俟執行卅％之後，始申請解凍，並需經立法院院會同意後始得動支。

吳志中指出，業務費凍結將嚴重影響外交部業務，例如邀請外賓來台，外賓回去後有助通過挺台決議。國合會許多交流項目，像是農技團讓台灣蔬菜在非洲土地生長起來，幫助當地很多人民，醫療團也在世界各地提供協助，預算被刪這些事將做不成。

國人在外急難救助業務 將受阻

吳志中也提及，外交部提供國人在外的急難救助，刪減預算將影響業務執行。而媒體及政策宣傳費全部刪除，外交部沒錢可在國際宣傳台灣，國家能見度將受重大打擊。至於國外差旅費被刪減十五％，台灣以後參加APEC等重要國際組織能量都沒有了，對外交影響非常大。

此外，第六十屆美國總統、副總統就職典禮於美東時間二十日舉行，在外交部、駐美代表處爭取下，由立法院長韓國瑜與駐美代表俞大㵢代表進入國會山莊觀禮。

儘管慶賀團的朝野立委代表皆對外交部與駐美處的努力給予高度評價，立法院仍大幅刪、凍外交部預算。外交部長林佳龍昨表示：「一方面肯定我們的表現，但是又沒有辦法通過預算，未來很難把外交做好。」他直言，對在第一線打仗的外交尖兵來講，會影響我們對外工作。

外交部領事事務局今年度編列十二億餘元預算，在立法院統刪各單位一般事務費十％後，被砍一．二億餘元預算。領務局副局長陳尚友說明，預算遭刪減會影響護照印製量，今年預估印發二○五萬本至二○九萬本，預算統刪後，剩下預算僅能支應一八五萬本的空白護照購置費用，預估今年十月後，護照安全存量會比較吃緊。

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