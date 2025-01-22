電影導演協會 怒批「要飯說」

金馬獎最佳導演陳玉勳（資料照）

2025/01/22 05:30

〔記者蕭方綺／台北報導〕藍委陳玉珍提案刪除文化部補助公視廿三億元預算，最終改為刪減一％，不過陳玉珍留言嗆文化界「丟掉要飯的碗」，引發影視圈反彈。中華民國電影導演協會昨發出聲明，向年輕影視工作者喊話：「再窮都還有創作自由，那是前人流血流汗拚來的，千萬不能放棄！」對陳玉珍「要飯說」，協會則嗆聲「孫中山先生也是到處討錢才能革命成功」。

「孫中山也是到處討錢 才革命成功」

電影導演協會包括金馬導演陳玉勳、「華燈初上」導演連奕琦、「九降風」導演林書宇等人，他們提到影視工作者這幾天應該都很悶，但他們自嘲，其實影視圈拍片仔的工作狀況比要飯的還慘，「夏天曬太陽、冬天冷風吹整天；放飯常常領了便當就坐在路邊吃，拍戲時被趕來趕去，只差沒被噴水」。

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但大家堅定「我們就是喜歡這份工作」，因為有夢想、有信仰，再艱困都不要忘記本土文化的重要性。韓國影視能夠打入國際市場，正是因為他們重視本土文化、發揚韓國文化，讓其他國家觀眾覺得有特殊性。

金馬影帝莫子儀 發聲力挺文化界

過去台灣的賣座電影，也幾乎都是和本土文化相關題材，套用國片《熱帶魚》中巨蛇娘娘文英一句知名台詞「回去看你老母」，影視工作者可以回家告訴父母，自己是在做值得驕傲的工作。

金馬影帝莫子儀也感觸很深，對於預算刪減、凍結，他說：「我們當然可以詳細審查討論，但不應用過於沙文的粗暴理由與方式，全然嘲諷、否定他者的存在。」

夯劇「華燈初上」導演連奕琦（資料照）

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