文化部遭刪11億、凍結34億 皆史上新高》李遠︰無止盡羞辱後 拿到招降書

（取自李遠臉書）

2025/01/22 05:30

〔記者凌美雪／台北報導〕一一四年中央政府總預算中，文化部主管預算昨日三讀，經初步計算共刪除十一億元、凍結卅四億元，是文化部史上最高的刪除及凍結紀錄，且多數刪凍理由不合理，過程更顯示在野立委對文化工作者的極度不尊重。文化部長李遠語重心長表示：「在無止盡的羞辱後，收下這個處處都是彈孔的預算書。原本以為我們已經搶救回什麼，其實，我們拿到的還是一份招降書。」

公視及Taiwan+ 遭砍逾2.4億

凡是台灣文化引以為傲的內容都成刪除重點！文化部說明，在遭刪除的十一億元中，除各機關國內外旅費、水電費、委辦費、特別費、一般事務費等的通刪數五．九億元外；另包括媒體宣傳五九四三萬元全數刪除、公視及Taiwan+二．四三億元、中央社一千六百萬元、黑潮計畫四千萬元、表演藝術兩千萬元、中正紀念堂三千萬元、聯合典藏庫房一億元、對地方及藝文工作者補助一六五萬元等，共五．一億元，合計刪除十一億元。

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其中，向國際發聲的媒體宣傳費用及要讓世界看見台灣的文化黑潮，被全數或大幅刪減，形同要讓台灣文化引以為傲的內容，在國際噤聲。

而對於重建及保存台灣文化史料非常重要的聯合庫房預算，是以退場大學既有校舍轉型專業庫房，做為典藏及修護台灣作家手稿、畫作、攝影、電影作品等，也被全數刪除。

此外，在野黨也藉由預算刪減，提案要求中正紀念堂停止各項轉型正義工作，並將儀隊移回堂內；針對文化部及國家人權博物館補助公民團體辦理文化論壇及人權活動，在野黨也刪除預算，甚至要求追回款項，並對相關人員進行懲處。針對這些開民主倒車的刪除理由，文化部表達最深切遺憾。

藝文館舍 無差別凍結30％業務費

文化部直指，在預算凍結部分，文化部、文資局、影視局及博台館、史前館、國美館、台文館、人權館、傳藝中心、工藝中心等藝文館舍，遭受無差別的凍結卅％業務費。如此高的凍結比例，文化部的同仁們除須耗費更多時間精力寫報告，在尋求預算解凍的過程裡，也恐遭立法權無理干涉，甚至主導行政方向。正如部長李遠所言，形同讓文化部收下一份充滿羞辱彈孔的招降書。

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