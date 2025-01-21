黨產會業務費九成被刪 轉型正義任務面臨癱瘓

立法院審查行政院總預算案，一早議事人員發放預算書在立委桌上。（記者王藝菘攝）

2025/01/21 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院昨日表決中央政府總預算，國民黨團原提案將陸委會「業務費」刪為一元，後改成排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列卅％，並凍結廿％，陸委會預算合計被砍一．三億元。國民黨也提案大刪黨產會「黨產處理業務」九成預算，案經表決通過，完全癱瘓黨產會業務。

陸委會副主委梁文傑昨在政院記者會示警，陸委會預算僅十億餘元，提案將陸委會業務費砍至一元，意謂著陸委會所有業務，包括反滲透、反統戰、反宣傳、情資收集和研判等都不用做了，駐香港、澳門辦事處將關門大吉。

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國民黨團昨急踩煞車，未將陸委會業務費砍至一元，但將陸委會「法政業務」經費捐助海基會辦理「兩岸中介事務」所編二億五九五七萬元預算，經表決減列七千萬元。

對此，陸委會表示，今年度預算共計刪減經費一億三千餘萬元，另凍結近一億元。扣除人事法定預算，刪減幅度佔本會預算高達廿一％，為近年之最，相較去年預算被刪減數，大幅增加近六倍之多。

陸委會指出，一一四年度預算歲出編列十億三九一八萬六千元，內政委員會審查已大幅刪減三二○○萬元，並凍結一定比例預算。廿日立法院審議在野黨團針對本會有關業務費、海基會捐助費等提案，表決通過共刪預算一億三千餘萬元、凍結近一億元，刪減幅度高達廿一％，勢將對相關業務推展量能造成影響。

陸委會被砍1.3億

此外，黨產會「黨產處理業務」九成預算遭刪除，黨產會痛批，相關業務全面停擺，直接癱瘓核心業務運作，使黨產條例所賦予法定任務無法推進，全面阻斷釐清不當黨產及促進轉型正義的進程。

黨產會說明，今年度編列預算五二五○萬元，分作「一般行政」及「黨產處理業務」兩項科目。一般行政項下，除依法編列不可挪用的人事費外，業務費僅餘五○一萬二七○○元，黨產處理業務項下，已然歸零。

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