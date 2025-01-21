藍：適度刪減 對人民負責

立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」挑燈夜戰，國民黨團趁休息時間聚集開會。（記者塗建榮攝）

2025/01/21 05:30

〔記者林欣漢、林哲遠／台北報導〕立法院昨審查今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰呼籲在野黨團放下手上大刀，國民黨團書記長林思銘表示，預算審查是立委的職責所在，對於效能低落、編列不當的預算，理當適度刪減，這是對人民負責、對國家資源的合理管理。

林思銘說，立委提案不代表就是最終定案，各部會應更積極、更努力地向提案立委溝通說明。預算提案代表立委針對行政部門預算執行成效、有無浮編或濫用為人民把關，若有充分溝通說明，該筆預算確實有使用的必要，就會適度調整。

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林思銘指出，國民黨團一向主張以凍結預算來強化監督，凍結並非刪除，只是要求相關單位達到一定執行程度後，需向立法院提出報告，確保預算用於民生所需、用在刀口上，而不是讓納稅人的錢成為政治操作、掩飾政府惡行說謊的工具。

林思銘表示，民進黨過去依賴業務費豢養網軍及側翼，似乎已經被戳到痛處，部分寄生政府資源的勢力不演了，全面以鋪天蓋地的造謠、抹黑、不實的資訊，意圖抹黑監督政府的正當性。

國民黨團副書記長羅智強則表示，近日各部會在臉書貼文、透過新聞稿稱預算凍刪將影響到社會福利，玻璃政府謠言滿天飛，一個個謊言到處在開花，下會期研議推動政府誠實法、官員說謊罪，讓全民公評官員造謠說謊的現象。

民眾黨團總召黃國昌稱，扣除不同意撥補台電的一千億元，民眾黨提案刪減數僅約一千億元，扣掉這些刪減數，卓內閣手上還有兩兆九千億元預算，「若卓榮泰握有二．九兆元預算還不知怎麼施政，就請無能的卓榮泰下台負責。」

黃國昌指出，卓內閣卻不解決問題、面對問題，反而鋪天蓋地透過國家級網軍、行政部門發出千篇一律的說帖，想製造片面假訊息帶風向。

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