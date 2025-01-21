業務費半數遭凍結 媒宣全被刪 外交部：損害國家競爭力 影響國際形象

立法院會昨表決通過，國民黨團所提刪除媒體政策及業務宣導費1億1127萬元。（記者林哲遠攝）

2025/01/21 05:30

〔記者黃靖媗、林哲遠／台北報導〕立法院會昨日表決一一四年度中央政府總預算案，外交部業務費遭凍結五十％共三十七．六四億元，媒體政策及業務宣導費一．一億餘元遭全數刪除。外交部表示，凍結業務費將削弱台灣國際影響力、對國家競爭力造成長遠損害，刪減全數媒宣經費，也讓台灣外交工作將無法順利向外推廣宣傳，對國際社會的宣傳力度將大打折扣，嚴重影響台灣的國際形象。

國民黨團還以宏都拉斯未與我國復交為由，減列四億元「加強雙邊及多邊合作」預算。外交部表示，刪減四億元已嚴重打擊台灣執行的援外業務，面對中國不擇手段的外交攻勢，台灣向來秉持互惠互助精神協助友邦民生發展。

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外交部說明，鞏固邦交與拓展和非邦交國的實質合作是外交部重點工作，「國際合作及關懷」預算的編列，是台灣在全球各地協助國際發展的重要承諾，貿然取消將使台灣對友邦無法兌現承諾，恐造成邦交危機，呼籲立法院支持原編列預算，免予刪減。

外交部表示，外交部業務費凍結三十七．六四億元，將導致我外交資源不足，甚至削弱台灣的國際影響力，嚴重影響台灣的國際形象與國家利益，讓台灣在國際競爭中屈居劣勢。

外交部指出，在當前國際局勢不穩定的情況下，業務費預算用於外交部及駐外館處基本行政工作維持，辦理各項國際會議及交流、外賓邀訪、國際合作計畫，以及駐外人員內外輪調等業務運作及推動，對台灣連結國際社會具有不可取代的關鍵重要性。

針對媒體政策業務宣導經費一億一千萬餘元遭全數刪減，外交部表示，將嚴重影響台灣的公眾外交及國際宣傳，台灣國際處境特殊，非常需要利用國際傳播及文宣強化台灣的正面形象，以爭取國際支持；為提升總體戰力，外交部也積極推動「外交主流化」，盼透過公眾溝通，讓所有國人都加入外交戰隊，預算卻面臨被全部刪減的窘境，台灣外交工作將無法順利向外推廣宣傳，對國際社會的宣傳力度將大打折扣，將嚴重影響台灣的國際形象。

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