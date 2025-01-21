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    藍白凍結》潛艦國造預算50% 國防部業務費30%

    立院昨表決總預算案，藍白聯手凍結潛艦國造後續一半預算。（資料照，台船提供）

    立院昨表決總預算案，藍白聯手凍結潛艦國造後續一半預算。（資料照，台船提供）

    2025/01/21 05:30

    民進黨立委批 讓國際懷疑台灣國防自主決心

    〔記者林哲遠、林欣漢／台北報導〕立法院院會昨針對「一一四年度中央政府總預算案」進行表決，有關國防預算，藍白黨團聯手表決通過，凍結國防部業務費用三十％、凍結潛艦國造後續預算五十％（約十億元）以及凍結無人機產業園區預算三十％（約二二八七萬元）。

    無人機產業園區也凍30％

    民進黨立委林楚茵抨擊，國民黨就是擋「國防自主」預算，包含無人機產業園區預算三十％、國民黨擋潛艦從凍結十八億，變成凍結二分之一，就是要讓潛艦國造寸步難行，讓國際懷疑台灣國防自主的決心，這樣的國民黨立委罷免剛好。

    針對潛艦國造第三階段後續艦籌建二十億元預算，藍白提案指出，潛艦國造是政府現階段推動國防自主最重要的項目之一，第二階段原型艦「海鯤號」，國防部長曾保證今年九月完成SMT海上測試才能動支預算，故第三階段「潛艦後續艦籌建」必須比原型艦更加精進。為利本院監督，將該項預算凍結二分之一，俟海鯤號潛艦完成海測通過後，向院會進行專案報告，經同意後始得動支。

    對於上述潛艦預算，國民黨團原本提案凍結十八億元，黨團書記長林思銘表示，經過與民眾黨團、跨部會溝通協調說明，最後底定版本是凍結五十％。

    另就軍備局捐助「中科院民雄航太暨無人機產業園區開發建設計畫」七六二五萬元，藍委徐巧芯原本提案，認為中科院並無經營科學園區之能力，主張全刪，最後國民黨團改為凍結三分之一。

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