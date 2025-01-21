焦點評論》在野狂砍預算 民意終將反噬

立法院院會昨審查行政院總預算案，藍綠白上演表決大戰。（記者王藝菘攝）

2025/01/21 05:30

記者陳昀／特稿

藍白去年底不顧青鳥抗議聲，強勢通過財劃法、選罷法及憲訴法三項爭議法案，重創中央政府政策、憲政秩序及人民權益，如今又無視社會各界反彈，執意狂砍今年度中央政府總預算。在野黨殺紅眼的所作所為，不是監督政府、而是癱瘓國家，不是幫人民省錢、而是讓施政沒錢，只搞鬥爭、不顧民生，終將遭民意反噬。

國際情勢劇烈變化、中共文攻武嚇不斷之際，諸多預算與國家安全息息相關，潛艦國造、無人機等攸關我國國防自主能力，外交部主責維護國家主權、拓展國際關係及宣傳台灣國際形象；陸委會業務包含反滲透、反統戰、情資收集研判；中研院牽涉我國研發量能等，但國民黨、民眾黨立委刪減、凍結預算仍毫不手軟。

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此外，許多與民眾生活息息相關的預算也恐受到影響，財政部預算刪減影響民眾的發票中獎小確幸；數發部預算牽涉人民上網買車票、查公車到站時間，以及新手機的上市審核；農業部預算與農民津貼保險相關，近日社會各界群起反彈，藝文團體、教育界、工商界、資安界、醫界、農漁民團體等相關團體及個人，相繼表達對不合理刪減政府預算的擔憂。

誠如在野黨立委所說，立法委員監督預算天經地義，但刪減預算要有道理、合邏輯，總預算案原本待協商提案總數共三二九六案，由於藍白許多提案內容離譜、刪減過多，在引爆社會怒火後，藍白緊急撤回、大幅縮減到七百餘案，但仍有諸多提案極具爭議，昨在院會表決過程仍不斷調整、修正提案，造成議事處理紊亂。

國民黨主席朱立倫上週在中常會喊話「台灣要和，不要鬥」，但國民黨、民眾黨立委在國會的所作所為，就是要鬥垮執政黨，動用多數席次暴力，讓中央政府不能做事，有沒有考慮過國家的長遠發展、社會的團結及民生的需求，是在野黨需要捫心自問的問題，也是未來要面臨民意檢視的考題。

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