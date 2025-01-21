報復性刪減》藍白鎖定龔明鑫、陳時中開刀

立法院院會昨表決今年度中央政府總預算案，藍白兩黨團聯手表決通過，大刪各部會預算。（記者王藝菘攝）

2025/01/21 05:30

〔記者陳鈺馥、謝君臨／台北報導〕立法院院會昨表決今年度中央政府總預算案，國民黨團提案將行政院「新聞傳播業務」預算編列的五一九五萬九○○○元，減列五一○○萬元，經藍白立委聯手表決通過，預算砍到只剩九十五萬九千元。對此，知情官員表示，新聞傳播處臨時約聘雇人員、行政院院會後記者會的手語老師將面臨失業。

政院傳播業務費被砍98％

國民黨、民眾黨立委昨天聯手通過多項行政院相關的預算刪減、凍結案，並鎖定行政院秘書長龔明鑫、政務委員陳時中、發言人李慧芝開刀，以此為提案理由大幅刪凍行政院預算。

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國民黨團不滿龔明鑫去年十二月十八日未經召委同意，逕率隊離開立法院內政委員會，將行政院十五億三三六四萬預算，凍結五億元，俟向內政委員會提出專案報告及書面道歉，經同意後始得動支。

龔須向內委會提書面道歉

此外，行政院「業務費」編列三億三九七九萬，亦遭國民黨團凍結七十％，俟執行卅％後才能申請解凍，並需經立法院院會同意。

官員質疑，政院行政業務費被凍結，網路費將沒錢可繳，行政機關無法上網，相關業務都將停擺。政院媒宣費被刪除，食安、消保、性平議題都無法向外傳達。

民眾黨團更提案，陳時中屢次發言跨越業務分際，越級表示支持行政院不副署立法院通過之法案、號召罷免在野黨立委，已不適任，減列施政及法制業務費一千萬元及政務人員待遇人事費二七○萬七○○○元，該案亦經藍白表決通過。

院會並表決通過國民黨團提案，指立院日前三讀通過財劃法修正案，李慧芝一度稱今年度總預算案需重新編列，事後卻辯稱只是「甚至可能」，未善盡行政院發言人的角色，因此提案刪減行政院新聞傳播業務費五千一百萬元。

官員表示，政院新聞傳播處費用遭提案刪減九十八％，國家政策推動傳播、中英文國情施政資料編譯彙整都被禁止，國際社會也無法知道台灣政府作為。

他更表示，就連辦公室紙張、繪圖軟體版權費都沒錢可付，影響層面非常廣大，相關委外合約都得解約，約聘雇人員、行政院院會後記者會的手語老師將面臨失業，已經影響民眾生計。

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