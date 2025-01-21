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    財部 金管會也重傷 業務費凍結30％

    立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」挑燈夜戰，對上百件提案進行表決。（記者塗建榮攝）

    立法院院會20日針對「114年度中央政府總預算案」挑燈夜戰，對上百件提案進行表決。（記者塗建榮攝）

    2025/01/21 05:30

    〔記者林哲遠、林欣漢／台北報導〕立法院院會昨挑燈夜審今年度中央政府總預算案，藍白聯手自上午起一路大砍內政部、國防部、外交部、經濟部、財政部、教育部、文化部等部會預算，並以席次優勢表決通過刪減各部會上百個提案，至截稿前仍有部分教文、司法、衛環及交通委員會等兩百餘案待表決，國民黨預計將剩餘提案表決完竣後，預計在今日清晨三讀總預算案並結束本屆會期。

    藍白提案表決結果，全數刪除部分包括外交部宣傳費一億一一二七萬元、經濟部今年度挹注台電經費一千億兩萬元、文化部宣傳費五九四三萬餘元等多筆預算。凍結預算包括財政部及金管會各單位業務費三十％、中央研究院業務費三十％、教育部體育署推展全民運動獎補助費兩千萬元、國家圖書館業務費三十％、文化部業務費三十％等。

    對於財政部、金管會主管預算，藍白連番祭出重拳，不但凍結財政部、金管會各單位業務費三十％預算，也大砍查緝私菸作業經費、金融監理科目業務費、國有財產業務經費等。

    國民黨團質疑財政部、金管會等單位打詐不力，凍結金管會二三六七萬八千元的金融監督管理預算，提出書面報告並經同意始得動支；民眾黨團認為金管會對P2P借貸平台詐騙處理怠惰，刪減金融監理科目業務費五百萬元。

    另外，民眾黨團質疑財政部新青安貸款政策導致房市過熱，助長炒房、違規貸款等亂象，減列五百萬元、凍結一千萬元預算，要求財政部檢討新青安貸款成效；民眾黨團並以財政部一再拖延，不提出財劃法修法版本為由，刪減財政部預算三千萬元、凍結三千萬元，於三個月內向財委會提出專案報告，始得動支。

    國庫署業務部分，民眾黨團要求國庫署強化公股行庫的管理，減列二百萬元、凍結二百萬元業務費。另以查緝私菸效率不彰為由，刪減私劣菸品查緝作業經費五百萬元、凍結五百萬元，國庫署須於三個月內向財委會提出專案報告，始得動支。

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