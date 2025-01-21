自由日日shoot》藍白刪完打詐預算後竟撤案 綠轟：沒有最荒謬 只有更荒謬

立法院院會昨表決今年度中央政府總預算案，藍白兩黨團聯手表決通過，大刪各部會預算。（記者王藝菘攝）

2025/01/21 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨日上午十時起，開始針對「一一四年度中央政府總預算案」保留提案進行表決，處理七二八個提案，期間卻一度亂象叢生。民進黨立委林楚茵痛批國民黨團原擬全數刪減「個資保護委員會籌備業務」的一．二億餘元預算，發現成為詐騙集團幫凶後，表決通過才說要撤案，「沒有最荒謬，只有更荒謬！」

砍個資保護委員會經費

發現成為詐騙集團幫凶

院會昨先針對內政委員會相關提案進行表決，會中，民進黨團撤回所有提案，藍白則一邊撤案、一邊修正提案，導致場面一度混亂。因此，民進黨團提案要求，更正案及修正動議應印發給全體委員始得處理。會議主席、副院長江啟臣於表決期間裁示休息，待更正提案發給所有委員後，才繼續進行後續表決。

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國民黨團提案指出，行政院設個人資料保護委員會籌備處，惟當前國內因個資保護不力，導致詐騙橫行，又有政黨高層可公然妄言監聽人民集會遊行活動，動員所謂「青鳥」製造社會騷亂，浪費民脂民膏不言自明，因此提案刪減該項預算一億二一五一萬五千元。

林楚茵批評，國民黨表決通過後才說要撤案，「離譜到極點！把預算審查當兒戲嗎？」甚至有些修正案又是最後一刻拿出，而且是「表決之後」才拿出來！可以這樣嗎？「沒有最荒謬，只有更荒謬！」

民進黨立委林俊憲也提及，甚至還有國民黨團的提案，提案書同時出現凍結廿五％、廿％兩種數字，江啟臣也不確認，胡亂表決通過了，才在民進黨團強烈抗議下，回頭問到底是幾％？「素質史上最差的國民黨立委，真不是開玩笑的」，且亂砍預算砍到民眾身上，就等著看國民黨要怎麼解釋。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，受到民意沸騰影響，在野黨原本全數刪除媒體宣傳費，都修正成預算照列，業務費本來凍結七十％，臨時修正為凍結三十％，是民意讓藍白知道要縮手、害怕、自制。但即使如此，仍有許多不合理的議案。

民進黨團總召柯建銘直言，藍白打從心裡沒有要協商，就要直接表決，非常狠，要讓國家毀滅，無腦配合中國，「大家站出來，民意沸騰，國民黨死定了。」

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