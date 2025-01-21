罷免洪孟楷連署 週末設快閃站

罷免洪孟楷實體連署站將於1月25日與26日分別在淡水、林口與泰山設立。（罷洪團體提供）

2025/01/21 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕全國各地有多位藍委被推動罷免，新北市第一選區的國民黨立委洪孟楷也面臨罷免考驗，「罷洪刻不容楷」的罷團將於廿五日、廿六日分別於淡水、林口與泰山設立快閃連署站；此外，第十一選區的藍委羅明才也有罷免聲，「暗坑文化工作室」執行長吳柏瑋說，「拔『羅』蔔—罷免羅明才」已經上線。

對此，洪孟楷批評這是政治操弄的「惡罷」，他表示，對選區的付出與爭取的建設都無愧於民，民意代表的天職就是監督政府、把關預算「把錢花在刀口上」，民進黨只會仇恨動員、以大罷免來轉移施政不利的焦點；羅明才說，他多年來在新店大文山區爭取的各項建設，成績有目共睹，相信選民的智慧。

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「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔指出，洪孟楷為政黨利益服務，在多項政策不符合選民的期待，包含選前選後言行不一、散播未經證實的恐慌性言論、有親中立場與國安疑慮等；第一階段的提議書連署門檻約四千份，有信心達標，將選擇交通便利的處所設置連署站，並規劃快閃活動和郵寄連署書等選項，衝高罷免連署的份數。

發起「拔『羅』蔔—罷免羅明才」的罷團領導人吳柏瑋說，羅明才希望將安坑刑場改建為園區，這是想要湮滅歷史證據，加上國民黨刪除文化部的人權及轉型正義等預算，絲毫未記取國民黨遷台以來的歷史教訓，大新店是文教區，不應該有黑道立委。

拔「羅」蔔罷免羅明才 近期設連署站

他表示，近期內將設置連署站並公告地址，舉辦數場實體活動，也會請求支持者郵寄罷免連署書，第一階段目標是蒐集四千份提議書，第二階段要蒐集三萬五千份連署書。

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