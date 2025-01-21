《台中》連署罷免藍委 3罷團25日設攤

中五選區「斷健行動」昨天下午在梅川公園進行連署。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/21 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市五個公民團體目前正各自努力展開罷免國民黨立委的連署行動，由於再幾天就要過年，因此市區三個罷免團體中四至中六選區的「廢翔行動」「斷健行動」及「敲羅行動」，將一同在二十五日上午農曆春節的放假首日在台中火車站設攤，迎接返鄉遊子；而中二的「解顏行動」目前積極在地連署，過完年也會到市區連署，另中三「拒櫻行動」則會以在地選區設攤為主；「同花順」五選區都強調要朝向二階段連署數來衝刺。

中五選區「斷健行動」昨天下午在梅川公園進行簽署，此為斷健行動首次在梅川公園進行簽署，志工們表示，由於此時正值天津街年貨活動，因此希望利用民眾採買年貨之際，同時來簽署罷免書。

請繼續往下閱讀...

另外，中二解顏行動昨天下午則是在沙鹿進行簽署，林姓志工表示，週一至週五會分別固定在沙鹿、霧峰、大肚、烏日及龍井設攤。中三拒櫻行動的許姓志工，中三選區都是長輩比較多，因此會以在地設攤為主，會朝公園市場宮廟來設攤。

中四選區廢翔行動何姓志工說 ，農曆春節市區三個罷免團體不休假，二十五日春節第一天，會在上午十點至台中火車站站前空地迎接返鄉的遊子，二十七日小年夜上午九點建國市場，二十九日大年初一下午二點新光三越中港店旁空地，三十日大年初二下午二點新光三越中港店旁空地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法