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    罷免藍委 卡車到竹北宣傳「藍白爛法」

    推動罷免竹市藍委鄭正鈐的竹科宣傳卡車，昨起兩天跨越頭前溪來到新竹縣竹北市宣傳「藍白爛法」。（記者黃美珠攝）

    推動罷免竹市藍委鄭正鈐的竹科宣傳卡車，昨起兩天跨越頭前溪來到新竹縣竹北市宣傳「藍白爛法」。（記者黃美珠攝）

    2025/01/21 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕放送「藍白爛法」推動罷免竹市藍委鄭正鈐的竹科宣傳卡車，昨起兩天跨越頭前溪來到新竹縣竹北市宣傳「藍白爛法」，推動的公民團體代表說，大新竹是共同生活圈，有權罷免鄭正鈐的人不少住在竹北，而竹縣藍委林思銘身為黨團書記長，在「藍白爛法」中對國家社會的影響更大，加上竹縣已有罷免林思銘運動，所以跨溪一起來號召。

    民進黨籍新竹縣議員歐陽霆說，第一階段要罷免林思銘只要二四○○份的連署書即可，十八、十九日兩天週末連假已經獲得超過一三○○份的響應，週六將在竹東戲曲公園會有年前最後一場，他有信心屆時可以順利衝破二四○○份的一階罷免門檻。只是第二階段必須在四十天內，收集到兩萬四千份的連署才能真正過關，他直言這個部分相對不容易。

    推動「藍白爛法」卡車上路霸鄭的公民運動代表說，他們跟「竹北不艱困」粉專有很好的合作。會跨越頭前溪到竹北，就是考慮新竹縣、市是同一生活圈，有權罷免鄭正鈐的民眾很可能戶籍在竹市人卻住在竹北，或剛好相反，所以整個大新竹都受到「藍白爛法」的影響。

    公民代表說，對大新竹來說，藍委林思銘、鄭正鈐對台灣的影響都差不多，林思銘身為黨團書記長可能更甚。所以把卡車開過頭前溪宣傳「藍白爛法」，就是要讓所有鄉親都看清楚。

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