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    中市罷免藍委 2小時提議書破千份

    罷免不適任立委昨下午在南屯豐樂公園對面的停車場旁擺攤，現場人潮踴躍。（記者陳建志攝）

    罷免不適任立委昨下午在南屯豐樂公園對面的停車場旁擺攤，現場人潮踴躍。（記者陳建志攝）

    2025/01/20 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中罷免不適任立委行動如火如荼舉行，尤其近日藍白立委大刪預算，更為罷免添柴火，昨天民間團體在南屯豐樂公園等地擺攤收取罷免提議書，吸引許多民眾來簽署，二個小時收到的同意書就破千份，目前目標是衝破第二階段所需的份數，在二月三日準時送件罷免。

    不滿藍白亂刪預算

    罷免團體謝姓核心志工表示，從去年底藍白聯手在立法院通過選罷法、財劃法修法，連署的民眾明顯變多，最近幾天藍白在立法院亂刪預算，企圖癱瘓政府，讓許多民眾看不下去，民眾參與簽署罷免提議書相當熱烈，幾乎是「暴衝」，昨天從下午二點在南屯豐樂公園對面的停車場旁擺攤，簽署人潮幾乎沒停過，短短二個小時，就已經收到超過一千份的提議書，現場還有一堆民眾等著要簽署。

    謝姓志工表示，因第二階段連署人數是提議人數的十倍，為了避免民眾認為份數已經夠了冷下來，目前不會公布第一階段是否已經達標，而是以衝到第二階段安全連署門檻為目標，以第四選區「展翅廢翔」罷免廖偉翔來說，希望能衝到四萬份，呼籲台中支持罷免不適任立委的民眾都能踴躍出來簽署。

    一位四十歲薛姓民眾表示，立委把關預算天經地義，但是最近幾天看到農業部、文化部等部會，有些項目都被刪到只剩一元，這已經不是理性監督，自己住在第六選區，決定出來罷免國民黨羅廷瑋，雖然只有小小的力量，但只要有更多人站出來，相信台灣會更好。

    陳姓民眾則說，自己住在南屯區，因不滿國民黨立委在立法院不管是修法還是審預算，都不是以台灣長久的發展為出發點，決定站出來罷免。

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