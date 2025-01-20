運彩經銷商：體育不該成政治惡鬥犧牲品

立院無差別刪體育罰15%預算，運彩公會理事長何昱奇（左二）盼勿讓體育因政治惡鬥成犧牲品。 （圖：何昱奇提供）

2025/01/20 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院二讀通過刪減體育署國外旅費及出國教育訓練費十五％，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會十九日發表聲明籲「體育不該成為政治惡鬥的犧牲品」；公會理事長何昱奇指出，體育署預算原本只佔中央政府總預算千分之三％以下，再刪恐嚴重影響體育人的資源；他強調，公會不是任何政黨的側翼，盼藉聲明提醒世界棒球十二強賽奪冠時，不分藍綠均倍感與有榮焉，勿讓體育因政治惡鬥成犧牲品。

限縮體育人的資源

何昱奇說，去年台灣隊在世界棒球十二強錦標賽中奪下冠軍，振奮人心，當時不分藍綠都興奮不已，甚至有人因而「沾光」，體育可以超越黨派，但立院這次無差別刪除原本預算就很少的體育署國外旅費及出國教育訓練費十五％的預算，本來出國搭商務艙變經濟艙等，恐限縮體育人的資源，也影響體育人的訓練等。

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何昱奇說，公會不是任何政黨的側翼，有感於近來預算刪除風波竟波及體育，也十分憂心，才會發聲呼籲。

運彩公會聲明強調，體育向來都是凝聚社會力量、展現國家形象的重要基石。從奧運賽場上的奮戰到基層推廣的努力，台灣的體育人用熱血與汗水苦練，讓這片土地充滿驕傲與希望，體育人不分藍綠白，從來不涉足政黨之爭，如今卻成了政治惡鬥的犧牲品，刪減預算的行為剝奪體育人的資源，也是在削弱全民的驕傲與信心，體育署原本的經費已經是微乎其微，這樣的刪減只會讓本已捉襟見肘的體育資源更陷困境。

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