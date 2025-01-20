台電若無千億撥補 經部：只能漲電價或舉債

藍白聯手提案刪減政府補貼台電一千億元，經濟部表示，若刪除撥補台電的一千億元預算，僅剩漲電價與舉債兩途徑。（資料照）

2025/01/20 05:30

〔記者廖家寧、謝君臨、林哲遠、林欣漢、陳鈺馥／台北報導〕立法院院會今將針對一一四年度中央政府總預算案展開表決大戰。對於藍白聯手提案刪減政府補貼台電一千億元，經濟部表示，若刪除撥補台電的一千億元預算，僅剩漲電價與舉債兩途徑，但台電負債率已達九十二％，能運用的空間不大；至於民生電價是否調漲，仍要由電價審議委員會評估對物價及民生的衝擊。

台電負債率已達92％ 舉債空間不大

政院人士指出，現在民生用電每度費用，其實比實際所繳多一塊，這部分是靠政府撥補來努力不漲電價，撥補台電的一千億元預算，乃補貼人民要付的電價，刪減撥補預算將嚴重影響民生。

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經濟部官員表示，國際燃料成本上漲，造成發電成本上揚，原先撥補就是為降低對民生電價的衝擊，防堵通膨海嘯，所以由台電承擔起「通膨消波塊」的政策任務，電價漲幅降低也讓台電承受虧損，因此由政府撥補挹注台電財務。

台電則說，烏俄戰爭導致燃料價格飆漲是全球現象，多國除調整電價，也同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。二○二二至二○二四年，台電已吸收電價成本逾二八○○億元，日本電費補貼約新台幣五五○○億元，法國補貼約新台幣七千億元。

撥補案落空將波及電價上揚，是否民生電價也會跟著上漲？官員坦言，這不是經濟部所能決定的，相信電價審議委員會將以專業審慎研判，但撥補不成的話，台電財務壓力更大，僅能靠調漲電價與舉債兩方式調和，台電負債率已高達九十二％，接近上限，若要再舉債，空間有限。

台電也喊話，任何突發停電事故、風災或地震，台電人為穩定供電都是第一時間衝向前線，「台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電」。

民進黨經濟委員會立委賴瑞隆批評在野黨說，台電承擔烏俄戰爭導致的能源大漲，撥補是當初的朝野共識，而今藍白卻惡意杯葛，要馬兒好，又不讓馬兒吃草，甚至不給喝水，未來因漲價所引起的物價波動和民怨，藍白必須負起政治責任。

綠：物價波動 藍白須負政治責任

國民黨團書記長林思銘則表示，堅決反對台電虧損補貼一千億元的預算，這是錯誤政策導致的結果，納稅人的血汗錢不應被用來填補民進黨的貪腐黑洞。國民黨團主張改革能源政策，降低電價。

民眾黨立委張啓楷表示，過去三年已撥補台電三千億元，結果洞越補越大，台電一定要先檢討廢核導致每年發電、購電成本多增加一千億元，還有再生能源買太貴又一堆弊案這兩大問題，根本不用再用人民納稅錢撥補。

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