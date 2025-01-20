藍白提700餘案 擬再刪1235億元

立法院院會今明兩天將針對「一一四年度中央政府總預算案」展開表決大戰。（資料照）

2025/01/20 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨、民眾黨聯手大砍中央政府總預算案，立院院會上週已二讀通刪九三九億七五○○萬元，立法院今日將表決藍白立委七百餘件提案，準備再刪一二三五億元，數發部預算、陸委會業務費將被刪至一元；知情官員強調，若數發部業務費被砍，今年五月將無法網路報稅，也無法使用台鐵網路訂票，台灣駐香港、澳門辦事處都將關門。

立法院國民黨團等提案將數發部、NCC等部會預算刪至一元，並將陸委會捐助海基會辦理兩岸中介費用二億五九五七萬元，大砍一億二六五七萬元；國民黨團更凍結行政院、海委會、黨產會七十％業務費用，並將中選會選舉項目、行政院個資保護委員會籌備業務刪到只剩一千元。

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無法網路報稅 駐港澳辦事處將關門

行政院官員指出，政院行政業務費被凍結，連繳網路費都沒錢，行政部門無法上網，所有業務都將停擺。政院媒宣費被刪除，食安、消保、性平議題都無法向外傳達，就連行政院聯合服務處的業務費九十九％都被刪，服務處不僅無法舉辦政策說明會，連開門運作都不行。

官員指出，政院新傳處費用遭提案刪減九十八％，國家政策推動傳播、中英文國情施政資料編譯彙整都被禁止，民眾難以得知政府政策，國際社會也無法知道台灣政府作為。連辦公室紙張、繪圖軟體版權費都沒錢可付，影響層面非常廣大，委外合約都得解約，臨時約聘雇人員面臨失業。

據舉例，雖然老農津貼沒有被刪，但農業部業務費用被刪，就連跨行轉帳的手續費都沒錢可繳，已不是國民黨所說只刪一點點，而是刪掉業務費，機關無法行政。全數刪掉個資保護委員會籌備處預算，該單位是憲法法庭要求成立的，費用被刪，人事費、租金水電都付不出來。

他強調，數發部預算若被刪到只剩一元，今年五月將無法網路報稅，受影響層面是全國人民。連網路上購買台鐵車票都無法使用，因為相關網頁是數發部在處理的，影響民生甚鉅。NCC預算砍剩一元，未來蘋果Iphone手機上市要申請，業務需要NCC處理，這些都將停擺。

熟稔兩岸事務的官員說，陸委會業務費預算被刪到只剩一元，台灣駐香港、澳門辦事處都將關門，無經費聘請當地雇員，往後文書驗證、急難救助、簽證申請沒人可以做，影響非同小可。而國人在中國出事的急難救助等，協助「台流」返台安置，相關費用被刪除，業務都將結束。

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