立院今明總預算表決大戰》數發部 NCC預算 藍要砍到剩1元

立法院院會今明兩天將針對「一一四年度中央政府總預算案」展開表決大戰，民進黨團喊話，盼藍白聽到民意反彈，收斂提案。（資料照）

2025/01/20 05:30

形同癱瘓機關

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院院會今、明兩天將針對「一一四年度中央政府總預算案」展開表決大戰，其中包括國民黨團要將數發發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）的預算大砍剩一元的爭議提案，此舉將癱瘓機關，勢必影響手機資安驗證、網路安全及傳輸品質等，衝擊公眾利益。民進黨團幹事長吳思瑤在表決前夕喊話，「希望藍白聽到民意反彈，收斂提案」。

今年度中央政府總預算案，歲入編列三兆一五三四億元，歲出編列三兆一三二五億元。立院十七日院會在藍白立委人數優勢之下，二讀表決通過通案刪減九三九億七五○○萬元，創下史上新高，今、明兩天將繼續進行馬拉松式表決大戰，力拚在廿一日休會前完成三讀。

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綠籲藍白收斂提案

總預算案原本待協商提案總數共計三二九六案，包括國民黨團二三三四案、民眾黨團四八七案；由於許多提案內容離譜、刪減過多，引發社會怒火後，藍白緊急撤回上千件提案，留下七二七案待處理，不過，仍有諸多提案極具爭議。

國民黨團原提案包括陸委會、數發部、NCC的業務費僅留一元，各機關表達憂心影響其基本運作，不料藍營反而變本加厲，直接將數發部及NCC提案中的「業務費」塗掉，等於全數刪除機關的預算只剩下一元，此舉將癱瘓機關，勢必影響手機資安驗證、網路安全及傳輸品質等，衝擊公眾利益。

民進黨團也批評國民黨刪減健康宣導與疾病預算，竟連嬰幼兒健康照護與食品安全都不放過，更凍結八億元醫療整備經費，無視國家面對災難與重大醫療需求的應變能力。

「希望藍白聽到民意反彈，收斂提案。」吳思瑤昨表示，總預算能守住多少？她實在悲觀，但在「全民搶救預算大作戰」之下，藍白近三千三百個提案已大幅縮減至七二七案，「無數的隱形席次，是對抗藍白最大的力量！」藉由各利害相關人的發聲，形成民意壓力，促成藍白該撤就撤，盡可能削弱對國家預算造成的傷害。

國民黨團首席副書記長王鴻薇則說，監督政府及預算，是在野黨的天職，儘管在野黨立委都承受非常多的壓力，面對排山倒海的謠言，在野黨會無所畏懼，繼續堅守崗位。

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