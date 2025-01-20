民眾黨中央委員選舉 黃國昌先立威

民眾黨代理主席黃國昌，出席並主持民眾黨第三屆第一次黨員代表大會。（記者田裕華攝）

2025/01/20 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨昨舉行黨員代表大會暨中央委員、中評委選舉。中央委員張凱鈞在投票前提出投票流程問題，認為分區造冊投票，不僅違反黨章更恐有記名投票的隱憂；民眾黨代理主席黃國昌聽聞後打算稍後處理，張則認為是權宜問題應先處理，黃國昌則不滿開嗆：「當我在回覆時，你任意插嘴恐怕不是很好的行為。」

遭質疑開票流程 黃不滿開嗆

黃國昌稍後仍裁示分區領票，但投票可以隨意投入票箱，來解決計票疑慮；張凱鈞則無緣連任中央委員，只獲得廿六票成為落選頭。

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根據開票結果，中央委員當選人依序為組織部副主任林昭印、民眾黨立委張啓楷嘉義市辦公室主任許正憲、新北市議員陳世軒、台中市議員江和樹、前立委蔡壁如、台北市黨部智庫部主任李彥慶、台北市議員黃瀞瑩、葉國文及現任中央委員孫正華；中評委則依序由林韋銘、陳宥丞、簡幸甫、詹喬茵、李偉華、吳士廉、廖志杰當選。

針對民眾黨二月將舉辦的黨主席選舉，江和樹受訪時直言，蔡壁如要選黨主席，中央委員選舉支持度卻僅有三成，呼籲蔡來協調一下（黨魁選舉）不要投票，否則投了會難看。

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