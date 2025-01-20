白營提案凍學前教育69.5億 綠委質疑：背後是為誰的利益？

立法院民眾黨團提案凍結「學前教育」經費六十九．五億元。民進黨立委范雲質疑，民眾黨團總召黃國昌提出的這個預算案，「背後到底是為了誰的利益在講話？」（資料照）

2025/01/20 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠／台北報導〕立法院民眾黨團提案凍結教育部國民及學前教育署「學前教育」經費六十九．五億元，引發批評。民進黨立委范雲指出，凍結部分包括發放二到五歲育兒津貼等多個項目，全國將有六十六萬名幼生及三萬名教保人員受影響。她質疑，民眾黨團總召黃國昌提出的這個預算案，「背後到底是為了誰的利益在講話？」

針對今年度「國民及學前教育行政與督導項目」下的「學前教育」，國教署原編列六九五億餘元推動我國少子女化對策計畫。然而，民眾黨團以「為避免於平價教保市場已飽和地區過度增設公共化、準公共化幼兒園，影響其後續招生」為由，要求凍結十％預算，待國教署提出專案報告始得動之。

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對此，范雲表示，黃國昌要凍結的這六十九．五億元，包括：擴大公共化幼兒園供應量，包含公幼平日延長照顧、寒暑假加托等；發放二到五歲育兒津貼；調整幼兒園師生比；補助增置教師、教保員經費；補助教保機構設施設備改善。依教育部統計，全國將會有六十六萬名幼生及三萬名教保人員受影響。

范雲說，國教署一直努力在推動真公幼，然後黃國昌說：「繼續推，可能影響到原本園所的招生了！」到底是影響到公幼還是準公幼？「這個預算案，背後到底是為了誰的利益在講話？」

不過，黃國昌說，這是民進黨典型的另一種認知作戰，民眾黨一塊錢都沒有刪，要求凍結十％的理由是辦學前教育並非錢撒下去就能解決，關鍵在於公共化、準公共化幼兒園的設置是否有到點，有無辦法提供學年前孩童必要的服務。

黃國昌細數，二○一八年起公共化幼兒園缺額三萬餘人，直至二○二三年缺額已經快十一萬人，錢撒越來越多，缺額卻越來越高，這不需要檢討嗎？黃也提及，教育部次長葉丙成十八日致電給他，承認學前教育資源配置必須檢討，拜託多給教育部一點空間，因此他隨即致電國民黨教育委員會召委萬美玲，萬也同意放行。

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