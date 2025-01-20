預算恐被凍30億 警政署：影響治安工作 全民受害

警政署強調，凍刪預算使得警方沒有足額經費維持相關支出，不利治安維護工作。（資料照，警方提供）

2025/01/20 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署今年度預算遭藍白在野黨提案大幅凍砍，包括凍結逾卅億餘元，刪減逾一億一三○○萬元，警政署強調，凍刪預算使得警方沒有足額經費維持相關支出，不利治安維護工作，更可能造成治安空窗期，導致詐騙及販毒等各式犯罪案件激增，民眾人身安全受到威脅，間接造成民眾失去對警察守護治安及執行公權力的信賴，等同全民共同受害。

警政署表示，因預算遭凍結逾卅億餘元，若未能順利解凍，將嚴重影響刑事辦案工作經費、刑事證物耗材採購、毒品尿液採驗、打詐業務系統經費、警用裝備及通訊設備維運、廣播及警報台養護等諸多項目，其他如老舊辦公廳舍修繕、勤(業)務用品採購、辦公資訊設備及電力設施養護也會受到影響。

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警政署指出，另提案刪減逾一億一三○○萬元，將影響警察人員因公受傷、失能慰問、急難濟助及警察人員危勞職務降齡命令退休特別給付金等法律義務支出相關經費，還有警用資訊系統、資安防護設備及M-Police數據連線費用等運作必要性支出。

警政署說，刪凍預算同時也對識詐宣導及目前民防存在的年齡老化、裝備簡陋，及面對天然災害、極端情勢民防團隊力量之運作，達成全民防衛韌性的目標有所影響，增加生命與財產損失的風險。

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