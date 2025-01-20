遍地開花 醫界也推動罷免傅崐萁們

近日全國醫界發起具名連署「罷免傅崐萁們守護台灣」，在網路上持續發酵中。（擷自網路畫面）

2025/01/20 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕罷免國民黨立委行動各地延燒，近日全國醫界也發起具名連署「罷免傅崐萁們守護台灣」，在網路上持續發酵中，發起單位由中台灣教授協會代為執行，不到三天的時間已有超過一千六百名醫護人員響應，工作場所遍及基層診所到大型醫學中心。

連署不到3天逾1600醫護響應

中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，「罷免傅崐萁們」的活動已經遍地開花，其實不只醫界，還有其他專業人員也陸續聯繫他們選擇站出來，顯示社會的中堅份子覺得現在的狀況非常荒謬、不可理喻，假如在野黨仍將這股力量視為「側翼」，恐怕會誤判情勢。

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醫界的連署書提到，去年十二月底國民黨與民眾黨聯手，在短短數小時內，不討論、不具名強行通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」、「財政收支劃分法」等三大法案，意圖剝奪人民罷免權利、凍止憲法法庭運作，並劫奪中央三千七百餘億等種種違背民主制衡、公平的立法精神，嚴重威脅憲政、國防、基礎建設以及各項福利措施，似與中共同路，企圖隳敗台灣，已造成社會大眾前所未有的不安。

連署書也提到國民黨原有意推動新版「老人福利法」擬讓六十五歲以上、所得稅率廿％的長者免繳健保費，對於國民黨竟然漠視代際正義與台灣健保財務永續性，感到震驚。作為醫療專業人員，清楚看到這種短視近利的政策，將加速健保破產，危及全民的醫療權益。

施景中：刪減預算影響兒童優化醫療

台大醫院醫師施景中指出，他也簽署這份連署書，並指刪減預算影響兒童優化醫療一一四億元的使用，直呼「在這些人眼中我們都是要飯的。放任他們胡作非為，他們就會進一步對我們的生命安全和身家財產做出侵害的行為」。

醫界連署書也提到，「如果您也曾被醫護人員照顧而心生感激，請把這份感謝化成行動，和我們一起捍衛台灣的民主」，並呼籲「所有關心台灣前途的公民，起身療癒這個不健康的立法院，在自己的選區連署，罷免不適任立委，讓下一代有個健康的未來！」

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