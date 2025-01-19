《簡賜勝26505票 蔡銘軒14397票》草屯鎮長補選 國民黨簡賜勝當選

南投草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝（右）以壓倒性的票數贏得勝利。（記者劉濱銓攝）

2025/01/19 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣草屯鎮長補選十八日投票，藍綠對決下催出逾五成高投票率，國民黨候選人簡賜勝拿下二萬六千五百○五票，大勝一萬四千三百九十七票的民進黨候選人蔡銘軒，簡賜勝將於一月二十四日就職。蔡銘軒宣布敗選時，強調是自己努力不夠，未來會繼續深耕地方，支持者則高喊加油！

藍綠對決 催出逾5成投票率

南投縣立委補選及十多年前的草屯鎮長補選，投票率都在五成以下，此次草屯鎮長補選，投票率衝高到五○‧六八％，簡賜勝在得票超過一萬八千票，與對手有明顯差距後，即自行宣布當選，現場歡欣鼓舞，恭喜聲不斷，更有人改口喊「鎮長好！」。

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簡：感謝鎮民、蔡：努力不夠

簡賜勝感謝鎮民的支持、感謝縣長許淑華號召他回歸國民黨參選，也感謝草屯鎮民當他的後盾，以及草屯絕大多數里長的支持，讓他大贏對手一萬多票，接下來他會用心鎮務，讓草屯更繁榮熱鬧。

民進黨候選人蔡銘軒只在一個投票所贏對手、一個投票所打平手，其餘投票所得票數都輸給簡賜勝，他在簡賜勝宣布勝選後不久也出來感謝支持者。

蔡銘軒說，敗選是自己努力不夠，感謝競選團隊長時間的幫忙，也感謝鎮民的民主決定，未來仍會持續服務地方，傾聽民意，深耕地方。

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