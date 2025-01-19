《台中》藍白刪預算助燃 民團罷免收件暴增

台中市公民團體罷免國民黨立委提議書設攤收件熱絡，短短3小時收件量是過去單日2、3倍。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/19 05:30

〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕台中罷免連署風潮持續增溫！受到立法院藍白聯手刪減預算亂象影響，台中市罷免國民黨立委提議書收件量暴衝，公民團體昨天在勤美綠園道設攤收件熱絡，短短三小時收件量就是過去單日二、三倍，還有正藍選民也來罷免，大罵無法接受藍委共產黨化，其中，市區三名立委罷免民團也拉高目標，從過年要達到各一萬份，拉高到至少一萬五千份，更要衝上第二階段安全連署門檻。

3小時收件為過去單日2、3倍

而在南屯水安宮廣場排隊數十公尺人龍簽署罷免提議同意書，台中市建設局竟以「不准申請做為集會」為由，拒絕中四罷免團體申請豐樂公園捷運站外，作為填寫罷免提議書場域，罷免志工質疑，有黑手伸進來，但是台灣的民主自由會找到出路，緊急申請借用道（封）路，今天（十九日）下午兩點到五點，地點改到「豐樂公園—向心南路側」，不會佔用人行道，市府強調，使用人行道申請案，優先考量是否會影響行人通行安全。

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黑手介入？中四罷團申請據點遭拒

藍白立委近日連手刪除兩千多億中央預算，再度點燃人民怒火，台中三個公民團體徵求罷免市區三名立委的提議書，昨天收件非常熱絡，還有榮民伯伯、正藍選民也看不下去，大罵藍委鬧事、親共賣台，願意加入罷免行列。

還有要參加學測的高三學生幫父母送罷免連署書，學子批評看不下去藍白立委在國會亂搞，中配入籍六年改四年，及其家屬享健保，對國人很不公平；罷免志工更形容，現在收件情形很火爆，簽署民眾充滿怒火，罷免熱度大增，民團要招募更多志工與據點，希望每天都有固定據點全天收件。

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