濫砍預算升溫大罷免 藍營區域立委叫苦

國民黨部分區域立委抨擊，連原來沒被點名罷免的都被列入名單，認為黨團當初就應該合理刪減預算，不是事後再撤回。圖為桃園市公民團體發起「光復桃園六區全罷」連署固定站最新開設情形。（聯合罷免團隊提供）

2025/01/19 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院上週原本要密集處理今年度中央政府總預算，但因協商破局，在野黨團的海量提案一一呈現，引爆社會反彈，國民黨團為此緊急刪減提案。有藍委坦言，黨內確實分兩派，有人認為刪了就不該撤，應堅守監督立場；不過區域立委面對選民的質問，則是相對為難。

黨團急刪減提案 引發黨內兩派爭論

黨內人士說，雖然綠營這波操作已使大罷免升溫，但國民黨實際刪減的預算僅三％，難道政府這樣就不能運作？相信最後選民還是會回歸理性。

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對於國民黨團預算提案被拿出來檢視，黨團人士表示，民進黨在野時也提過許多刪減案，這是監督的籌碼，到了朝野協商大家都會各退一步，民進黨團總召柯建銘深知慣例，所以協商時故意不談預算，反而一直提大罷免，側翼再把根本沒經過協商的提案拿出來指控，讓在野黨背負罵名。

黨內有高層憂心，藍營誤以為此次審預算和過去一樣，大家有協調的默契，但顯然綠營戰法已和過去不同，不討論預算導致藍營受傷，讓大罷免加溫，事實上最後只有砍一千億元，難道預算三兆刪三％政府就會關門嗎？這只是零頭，今年總預算還是會創下歷年新高。

部分藍委指應合理刪預算 非挨批再撤

對於是否撤刪提案，黨內有兩派立場。有人自嘲，原本應捍衛立委刪減預算立場，現在卻在幫政府捍衛預算，也不滿最後黨內急轉彎決定；部分區域立委抨擊，連原來沒被點名罷免的都被列入名單，認為黨團當初就應該合理刪減預算，不是事後再撤回。

黨內人士說，黨主席朱立倫喊出軍令狀，三大法案要過，台電一千億元撥補不能給，最後都要國民黨立委承擔，尤其是台電，是否之後就要調七％電價？朱要選主席，必須對黨員交代強硬路線是否合理；但對立委來說，也必須對選民交代，還要面對大罷免的威脅。

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