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    統刪總預算 黃健庭譏綠：刪3點幾趴就哇哇叫

    國民黨秘書長黃健庭昨嗆執政黨，「只刪三點幾趴預算就哇哇叫」，「無能政府！」（資料照）

    國民黨秘書長黃健庭昨嗆執政黨，「只刪三點幾趴預算就哇哇叫」，「無能政府！」（資料照）

    2025/01/19 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕立法院朝野近日攻防中央政府總預算案，國民黨團前天宣布統刪今年度預算三．四七％，總計一一○○多億元。國民黨秘書長黃健庭在該黨網路節目「鄉民呷飽未」中指出，如果按照黨團規劃，「只刪三點幾趴的預算，才一千多億元，這樣子就讓他們（賴政府）大驚小怪、哇哇叫」，「這是無能的政府！」

    批執政黨「公然說謊、無能政府」

    黃健庭說，刪減一、兩千億元，政府還有兩兆八、九千億元，以前政府預算只有兩兆元，都可以做得好好的，現在還有兩兆八、九千億元，政府就要停擺了、什麼事都做不了，原本民眾該有的福利都沒有了，「這不是說謊是什麼？」他強調，很多錢真的被政府亂花掉，如果在野黨立委還不能好好嚴格審查，「那是我們失職」。

    黃表示，民進黨面對在野黨質疑，一貫做法就是發動側翼，現在還由行政院長卓榮泰親自出馬，率領各部會首長「公然說謊」。黃舉數位部預算為例，質疑數位部宣稱說要打詐，但詐騙在去年已經成為台灣成長最快速的產業，這樣的部會不能檢討？「刪你一些，凍你一些，我覺得都很客氣了！」

    嗆大罷免「最後誰多誰少 走著瞧」

    面對立委大罷免，黃健庭更撂話，罷免到最後看誰多幾席、誰少幾席，「走著瞧嘛！」未來的每一場選戰，國民黨都要認真面對，把位子搶回來。他懷疑民進黨搞罷免，目的就是要讓立委無法專心在立法院開會，最後再奪回立法院席次。

    黃健庭說，賴清德總統最近還在說團結，他聽得很噁心，其實能不能團結，就在於賴清德，「到今天，賴清德有沒有拜訪過在野黨？在立法院有一點點要尊重國會多數的態度嗎？嘴巴講團結，但實際上完全背道而馳！」

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