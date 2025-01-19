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    政院：藍白刪減凍結4000億 政府難運作

    行政院長卓榮泰昨天首次到金門視察時談及總預算遭刪，他強調「刪不能刪安全，減不能減尊嚴。」（記者吳正庭攝）

    行政院長卓榮泰昨天首次到金門視察時談及總預算遭刪，他強調「刪不能刪安全，減不能減尊嚴。」（記者吳正庭攝）

    2025/01/19 05:30

    〔記者蘇永耀、吳正庭／綜合報導〕針對藍白兩黨前天在立法院已通刪九三九億元，行政院昨晚說，再加上其他提案刪減凍結部分，可能達四千億元以上，減列部分大多是行政業務經費，如此將導致行政機關難以運作、連基本行政都非常困難；行政院籲請立法院冷靜思考，理性審查總預算案。

    籲立院冷靜思考 理性審查總預算案

    行政院發言人李慧芝表示，媒體宣傳費遭到通刪六十％，將使得各部會政策難以傳達宣導，包括非洲豬瘟防疫、農業食安、醫療長照擴大癌篩計畫以及治安防治、反詐反毒甚至交通新制等，也阻礙了民眾知的權利。

    行政院重申，立法院報復性地減列首長特別費六十％，包含行政院、法務部等十一個機關更遭全數刪除，這些都是年節以及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費，沒有任何一毛會進到首長的個人口袋。卓揆表示，假若立法院要做情緒性的刪減，可以刪他一個人的首長特別費，但對於其他部會首長，則請立法院高抬貴手。

    卓榮泰昨天也首次到金門視察，首站到海巡署第十二巡防區指揮部。對於中央總預算被藍白大幅刪除，卓揆當著國民黨金門籍立委陳玉珍的面強調，「刪不能刪安全，減不能減尊嚴。」他也說，首長的特別費沒有一毛錢是放在自己口袋。

    卓：刪不能刪安全 減不能減尊嚴

    卓榮泰由海委會主委管碧玲等人陪同，前往海巡署第十二巡防區指揮部視察，他全程穿著海巡外套，肯定海巡是英雄中的英雄。

    由於立法院才通過預算通案刪減項目及比率，管碧玲趁勢表示，海巡今年除面對新的任務和舊有的挑戰，在預算的衝擊下，更要咬緊牙根，也希望還有救濟的機會。陳玉珍則回應，就算有刪減預算，但和去年比較，整體預算至少還是增加七％。

    卓榮泰說明海巡署為保護國家安全，編列四二六億餘元推動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」並規劃多項造艦計畫，是保衛海疆的重要利器。他指出，不論是強化海巡裝備及專業人力訓練，或推動地方重要基礎建設等，都需要預算經費支持，一旦預算遭大幅刪減或凍結，將使相關計畫受到阻撓、無法推展。他也當著陳玉珍的面說，「刪不能刪安全，減不能減尊嚴」，維護國家安全的預算不能毫無根據地刪除，不論是統刪或個案性刪減，都要顧慮國家整體安全。

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