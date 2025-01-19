藍白砍光媒宣預算 民進黨團：替中國封住台灣的嘴

根據最新提案版本，國民黨團進一步將行政院及廿個部會的媒宣費全數刪除。民進黨團幹事長吳思瑤昨抨擊，在野黨目的正是讓政令宣導無法擴散，中國國台辦還跳出來讚聲，藍白「根本是替中國封住政府的嘴」。（資料照）

2025/01/19 05:30

吳思瑤批噤聲民主言論 「國台辦還跳出來讚聲」

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院院會十七日表決處理中央政府總預算案，中央各機關及所屬的媒體政策與業務宣導費遭統刪六十％。根據最新提案版本，國民黨團進一步將行政院及廿個部會的媒宣費全數刪除。民進黨團幹事長吳思瑤昨抨擊，在野黨目的正是讓政令宣導無法擴散，中國國台辦還跳出來讚聲，藍白「根本是替中國封住政府的嘴」。

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政院、20部會媒宣費全數刪除

藍白立委日前挾人數優勢，強勢表決通過國民黨、民眾黨團所提通案刪減項目及比率，總刪減數如未達九三九億七五○○萬元，另予補足。媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪六十％。

經在野黨團大幅撤案及調整提案內容後，明天（廿日）院會預計處理的提案中，國民黨團將行政院以及國防部、外交部、經濟部等廿個部會的媒宣預算全砍光，包括數位發展部（原列七億四六○二．八萬元及國家通訊傳播委員會（原列三十三億三二五四．九萬元）預算全數減列至一元，陸委會業務費二億八五五六．四萬元減列至一元、媒宣費全刪。

此外，法務部媒宣費原列一二三四．五萬元，維持減列一一一四．五萬元。值得注意的是，國民黨團對教育部、勞動部、農業部及退輔會四個部會的媒宣費減列提案，目前皆已撤案。

政令出不了門 政績無法宣傳

吳思瑤昨受訪說，這顯示藍白審議預算的粗暴，才通過其提案版本就自打臉，瞄準的是讓我國政令出不了門、政績無法宣傳擴散，國台辦第一時間就跳出來肯定藍白大砍媒宣費，正是因為國台辦本身就在執行宣傳工作，在野黨「下重手封住我國政府的嘴、勒住執政黨的脖子」。

吳思瑤批評，國民黨協助中國讓台灣的民主言論噤聲，無法把正確訊息和價值傳達給國際，世界主流論述恐變成以中國為主、傷害台灣主權的內容。

打擊國際傳播 影響台灣形象

涉外人士指出，台灣國際處境特殊，面對中國以各種形式的宣傳打壓，非常需要利用國際傳播及文宣強化台灣的正面形象，以爭取國際支持。外交部的文宣素材都以多國語言呈現，廣泛觸及全球民眾，已大大提升台灣的全球能見度。在野黨的預算刪除案，不只傷害前線駐館士氣，更將直接使台灣外交工作無法順利向外推廣宣傳，影響國際對台灣的視角與觀點，以及台灣的國際形象。

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