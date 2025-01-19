蔡壁如參選民眾黨主席 黃國昌：良性競爭

前立委蔡壁如在最後一刻登記參選民眾黨主席，代理主席黃國昌昨受訪表示，透過良性競爭彼此砥礪，讓民眾黨變得更好。（資料照）

2025/01/19 05:30

〔記者翁聿煌、李文馨／綜合報導〕前立委蔡壁如在最後一刻登記參選民眾黨主席，代理主席黃國昌昨在新竹發放春聯受訪時表示，在前主席柯文哲帶領下，黨內人才濟濟，任何有資格的黨員都可參與登記，透過良性競爭彼此砥礪，讓民眾黨變得更好，是所有支持者和黨員共同的期望。

與柯文哲共事廿餘年的蔡壁如，在柯被起訴後，隨即請辭台中市府顧問，並投入中央委員選舉。面對是否參與黨魁補選等議題，蔡頻繁喊話盼與黃國昌溝通，最後在報名截止前壓線登記補選。

請繼續往下閱讀...

蔡壁如登記參選後，僅透過社群發出廟宇祈福照，說自己走了一趟山林，偶遇老道長，長者說在這裡等了她許久，春節期間要幫台灣民眾賜福；她也說，農曆新年要除舊佈新，自己會到各地走春拜年，歡迎民眾來跟她拿「避邪祈福符」。

台中市議員、民眾黨中央委員江和樹抨擊，蔡壁如的作為形同讓民眾黨「拔管」，並認為無論最後誰當選，結果就是黨內撕裂。江強調，若蔡選上黨主席，他將立刻辭去中央委員一職，因為他和蔡理念不同，現在小草要的是團結。

中央委員張凱鈞認為，兩位候選人各有其重要貢獻與價值，黃國昌在困難時期扛起重任，展現堅毅的領導能力；蔡壁如則在之前黨內危機中穩定局勢，為民眾黨奠立基礎。他說，民眾黨主席多元之爭，彰顯非一人政黨，選舉讓黨與社會對話，競爭是為了未來團結。

黃國昌昨也說，從過去到現在，有非常多的外在力量對民眾黨見縫插針，在每個重要時刻，相信全黨支持者看到的是全黨一心，不辜負民眾對黨的期待，在這條道路上為台灣的第三勢力打開更大的空間，延續柯文哲的理念，這也是民眾黨最大的共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法