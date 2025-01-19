反制中國兩棲船 國防院：切斷海上補給線

疑似共軍「特種兩棲駁船」正在中國某海灘進行測試。（圖取自Ｘ平台@AlexLuck9）

2025/01/19 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國近年積極生產開發「軍規商用」民船，當作新型兩棲登陸手段，企圖突破我國「紅色海灘」防衛構想。外媒近日曝光中國最新「特種兩棲駁船」於廣州船廠的衛星畫面，由滾裝船（汽車渡輪）與帶有加強支柱的駁船對接，並自帶有可延伸約一三○公尺的浮橋。

中國軍規商用民船 企圖進犯我紅色海灘

不過，根據我方軍事智庫國防院先前評估，在嚴酷環境兩棲作戰複雜性，將使民船軍用的運輸能量受到侷限，只要敵軍首波登陸部隊難以獲得補給，戰力隨即歸零，因此，切斷其海上補給線是最佳不對稱作戰手段。

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中國積極開發的「特種兩棲駁船」實測與衛星畫面近日於網路廣傳，可見駁輪帶有可伸縮或組合的海上浮橋，且與民用滾裝船（我國稱汽車渡輪）對接，從照片研判，或可實現重型車輛卸載、充作臨時碼頭等功能。

據美國海軍戰爭學院中國海事研究所分析，中國十年前就已開始向造船廠提供技術指南，意圖將許多民船升級為符合軍事用途的「軍規商用」。長期關注中國南海灰色地帶行動的史丹佛大學教授鮑爾認為，民用渡輪執行兩棲任務雖不理想，但若台灣濱海防禦遭癱瘓，中國可能以此當作大規模運輸部隊的手段。

國防安全研究院曾於二○二三年評估報告中指出，一旦北京決定兩棲攻台，共軍必須在台建立包括紅色海灘、機場與港口的環形立體登陸場。但渡海攻台作戰環境條件嚴峻，共軍艦艇及徵用民船目前仍無法運送足夠部隊與補給，因此切斷共軍海上補給線，可讓首波登陸部隊彈盡油絕、戰力歸零，是打擊共軍的最佳不對稱作戰手段。不過，共軍近年已在民船輔助正規兩棲作戰取得進展，值得台灣警惕。

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